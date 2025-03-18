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Мбаппе назвал идеального тренера для сборной после ухода Дешама

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о том, кто должен сменить Дидье Дешама после завершения чемпионата мира 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В январе Дидье Дешам, возглавляющий сборную Франции с 2012 года, объявил об уходе с поста главного тренера после мирового первенства в следующем году.

— Есть много спекуляций вокруг нового преемника Дешама. Есть ли у вас какие-либо предпочтения?

— Не знаю. Понимаю, на кого вы намекаете, но не буду говорить о нём, поскольку это не моя задача. Есть президент федерации, который принимает решения. Все говорят о Зидане. Мы не собираемся делать вид, что живем в пещере и не знаем, что происходит вокруг. Однако не дело футболистов говорить об этом.

— Все же, есть ли у вас представление об идеальном преемнике для Дешама?

— Зинедин Зидан! Но, как я сказал ранее, решать будет президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло. Посмотрим, на каких критериях он будет основываться и какое решение примет, — сказал Мбаппе в интервью Le Parisien.

Под руководством Дешама сборная Франции выиграла чемпионат мира-2018 и стала победителем Лиги наций. Кроме того, специалист вместе с трехцветными стал вице-чемпионом мира и Европы.

Дидье Дешаму 56 лет, он был тренером «Монако», «Ювентуса» и «Марселя». Монегаски под его руководством в 2004 году единственный раз в своей истории играли в финале Лиги чемпионов, где уступили «Порту» Жозе Моуринью. Во время игровой карьеры Дешам в качестве капитана сборной Франции привел ее к победам на чемпионате мира 1998 года и Евро-2000. Полузащитник выступал за такие клубы как «Нант», «Марсель», «Бордо», «Ювентус», «Челси» и «Валенсия».