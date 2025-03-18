Мбаппе назвал идеального тренера для сборной после ухода Дешама

— Не знаю. Понимаю, на кого вы намекаете, но не буду говорить о нём, поскольку это не моя задача. Есть президент федерации, который принимает решения. Все говорят о Зидане. Мы не собираемся делать вид, что живем в пещере и не знаем, что происходит вокруг. Однако не дело футболистов говорить об этом.