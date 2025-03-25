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Антон Миранчук будет капитаном сборной России в матче с Замбией

Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук будет капитаном сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Замбии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Встреча сборных России и Замбии пройдет 25 марта в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнется в 20 часов по московскому времени.

Основной состав: Максименко, Вахания, Дивеев, Осипенко, Круговой, Комаров, Черников, Миранчук (к), Глушенков, Комличенко, Мостовой.

Запасные: Агкацев, Ставер, Ибишев, Бакаев, Кисляк, Адамов, Литвинов, Батраков, Горшков, Мусаев, Пруцев, Садулаев, Сильянов.

19 марта на матч против команды Гренады (5:0) сборную Россию с капитанской повязкой выводил Артем Дзюба. После того матча Дзюба, Даниил Фомин и Александр Солдатенков покинули расположение национальной команды. Следующий товарищеский матч сборная России, отстраненная от турниров ФИФА и УЕФА, проведет дома против команды Нигерии 6 июня.