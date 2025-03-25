Антон Миранчук будет капитаном сборной России в матче с Замбией

Встреча сборных России и Замбии пройдет 25 марта в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнется в 20 часов по московскому времени.
Основной состав: Максименко, Вахания, Дивеев, Осипенко, Круговой, Комаров, Черников, Миранчук (к), Глушенков, Комличенко, Мостовой.
Запасные: Агкацев, Ставер, Ибишев, Бакаев, Кисляк, Адамов, Литвинов, Батраков, Горшков, Мусаев, Пруцев, Садулаев, Сильянов.
19 марта на матч против команды Гренады (5:0) сборную Россию с капитанской повязкой выводил Артем Дзюба. После того матча Дзюба, Даниил Фомин и Александр Солдатенков покинули расположение национальной команды. Следующий товарищеский матч сборная России, отстраненная от турниров ФИФА и УЕФА, проведет дома против команды Нигерии 6 июня.