Антон Миранчук будет капитаном сборной России в матче с Замбией

19 марта на матч против команды Гренады (5:0) сборную Россию с капитанской повязкой выводил Артем Дзюба. После того матча Дзюба, Даниил Фомин и Александр Солдатенков покинули расположение национальной команды. Следующий товарищеский матч сборная России, отстраненная от турниров ФИФА и УЕФА, проведет дома против команды Нигерии 6 июня.