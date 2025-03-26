«Неинтересно». Мостовой — о разгромной победе России над Замбией

25 марта сборная России разгромила соперника со счетом 5:0. Хет-трик на счету Максима Глушенкова, еще по одному мячу забили Илья Вахания и Алексей Батраков.
«Матч не смотрел. Неинтересно. Результат в целом ожидаемый», — написал Мостовой в социальных сетях.
С февраля 2022 года решением ФИФА и УЕФА клубы и сборные из России отстранены от международных турниров. С этого времени национальная команда проводит только товарищеские встречи. На данный момент сборная России после ничьей с Кенией (2:2) в октябре 2023 года выиграла восемь матчей с общим счётом 44:0. Соперниками подопечных Валерия Карпина были Куба (8:0), Сербия (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0), Сирия (4:0), Гренада (5:0) и Замбия (5:0).
Максим Глушенков стал девятым автором хет-трика в составе сборной России. Ранее по три гола или больше за одну игру российской национальной команды забивали Александр Бородюк (хет-трик), Олег Саленко (пента-трик), Владимир Бесчастных (хет-трик), Дмитрий Булыкин (хет-трик), Дмитрий Сычёв (хет-трик), Александр Кержаков (хет-трик), Роман Павлюченко (хет-трик) и Артём Дзюба (покер).