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«Неинтересно». Мостовой — о разгромной победе России над Замбией

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о победе национальной команды в товарищеском матче с Замбией.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
18

25 марта сборная России разгромила соперника со счетом 5:0. Хет-трик на счету Максима Глушенкова, еще по одному мячу забили Илья Вахания и Алексей Батраков.

«Матч не смотрел. Неинтересно. Результат в целом ожидаемый», — написал Мостовой в социальных сетях.

С февраля 2022 года решением ФИФА и УЕФА клубы и сборные из России отстранены от международных турниров. С этого времени национальная команда проводит только товарищеские встречи. На данный момент сборная России после ничьей с Кенией (2:2) в октябре 2023 года выиграла восемь матчей с общим счётом 44:0. Соперниками подопечных Валерия Карпина были Куба (8:0), Сербия (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0), Сирия (4:0), Гренада (5:0) и Замбия (5:0).

Максим Глушенков стал девятым автором хет-трика в составе сборной России. Ранее по три гола или больше за одну игру российской национальной команды забивали Александр Бородюк (хет-трик), Олег Саленко (пента-трик), Владимир Бесчастных (хет-трик), Дмитрий Булыкин (хет-трик), Дмитрий Сычёв (хет-трик), Александр Кержаков (хет-трик), Роман Павлюченко (хет-трик) и Артём Дзюба (покер).

Россия
5:0
Первый тайм: 2:0
Замбия
Футбол, Товарищеские матчи,
25.03.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Авраам Грант
Голы
Россия
Максим Глушенков
(Данил Круговой)
8′
Илья Вахания
(Данил Круговой)
44′
Максим Глушенков
(Илья Вахания)
54′
Максим Глушенков
(Андрей Мостовой)
58′
Алексей Батраков
73′
Составы команд
Россия
1
Александр Максименко
4
Данил Круговой
5
Максим Осипенко
30
Илья Вахания
8
Антон Миранчук
3
Игорь Дивеев
63′
19
Руслан Литвинов
10
Андрей Мостовой
77′
20
Лечи Садулаев
17
Максим Глушенков
59′
7
Зелимхан Бакаев
18
Иван Комаров
59′
28
Алексей Батраков
26
Александр Черников
63′
15
Матвей Кисляк
9
Николай Комличенко
63′
11
Тамерлан Мусаев
Замбия
1
Тостер Нсабата
3
Бенедикт Чепеши
4
Гифт Проспер Мфанде
14
Кабасо Чонго
10
Кингс Кангва
11
Джозеф Банда
5
Мигель Чайва
2
Кебсон Каманга
78′
21
Доминик Чанда
15
Келвин Кампамба
66′
6
Доминик Канда
17
Клейтус Чама
61′
7
Эдвард Чилуфя
19
Кеннеди Мусонда
78′
8
Чипиока Сонга
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Адель Аль-Накби
(ОАЭ)
Боковой судья
Али Аль-Нуаими
(ОАЭ)
Боковой судья
Ясер Сабеил Ахмед Альмуршиди
(ОАЭ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти