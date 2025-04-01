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Карпин: я в сборной, потому что есть надежда отобраться на ЧМ

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в интервью «Матч ТВ» заявил, что надеется вывести сборную России на крупный международный турнир.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В конце февраля 56-летний специалист покинул пост главного тренера «Ростова», чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.

«Что меня держит в сборной? Надежда на то, что удастся поучаствовать в чемпионате Европы и мира, что это время настанет. Исхожу из той ситуации, что есть на данный момент, мы живем в этих реалиях. Я в сборной, потому что присутствует надежда попробовать отобраться либо на Европу, либо на мир. Хочется закончить то, что было в Хорватии, так скажем, и дальше плей‑офф не продлилось», — сказал Карпин.

В ноябре 2021 года сборная России под руководством Карпина на выезде проиграла Хорватии (0:1) в решающем отборочном матче ЧМ-2022 и упустила возможность отобраться на турнир напрямую.

В марте 2022 года сборная России должна была встретиться с Польшей в полуфинальном стыковом матче, однако поляки отказались играть с российскими футболистами. Одновременно с этим ФИФА отстранила Россию от участия в международных турнирах.