Карпин: я в сборной, потому что есть надежда отобраться на ЧМ

«Что меня держит в сборной? Надежда на то, что удастся поучаствовать в чемпионате Европы и мира, что это время настанет. Исхожу из той ситуации, что есть на данный момент, мы живем в этих реалиях. Я в сборной, потому что присутствует надежда попробовать отобраться либо на Европу, либо на мир. Хочется закончить то, что было в Хорватии, так скажем, и дальше плей‑офф не продлилось», — сказал Карпин.