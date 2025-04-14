Источник: Сборная России может в октябре сыграть против Парагвая

«Сборные России и Парагвая ведут активные переговоры о проведении товарищеского матча в октябре этого года. Игра может пройти в Москве. Сейчас обсуждаются удобные даты — 8 или 10 октября. Итоговое решение может быть принято ближе к лету», — сообщает источник Sport24.