Источник: Сборная России может в октябре сыграть против Парагвая

«Сборные России и Парагвая ведут активные переговоры о проведении товарищеского матча в октябре этого года. Игра может пройти в Москве. Сейчас обсуждаются удобные даты — 8 или 10 октября. Итоговое решение может быть принято ближе к лету», — сообщает источник Sport24.
Парагвай находится на 48-й позиции рейтинга ФИФА. Сборные России и Парагвая должны были сыграть в марте 2024 года, но товарищеский матч был отменен после теракта в «Крокус Сити Холле».
В этом году национальная команда провела два товарищеских матча. В марте сборная России разгромила Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи. На момент отстранения российская команда занимала 35-е место в рейтинге ФИФА.