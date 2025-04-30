Источник: Анчелотти отказался возглавить сборную Бразилии

Ранее сообщалось, что 65-летний специалист покинет мадридский клуб за год до окончания контракта и возглавит бразильскую сборную.
Анчелотти провел переговоры с Конфедерацией футбола Бразилии (CBF) и, несмотря на достигнутую ранее договоренность, отказался от предложения. Отмечается, что итальянец не смог договориться с «Реалом» об условиях ухода. Мадридский клуб хочет, чтобы Анчелотти остался до окончания клубного чемпионата мира. Иначе «Реал» не выплатит ему зарплату за оставшийся срок контракта (до лета 2026 года).
Таким образом, переговоры с бразильской федерацией зашли в тупик. Там рассчитывали, что Анчелотти возглавит сборную в июне, в то время как «Реал» не готов отпускать итальянца раньше августа.
Кроме того, Анчелотти получил предложение от одного из клубов Саудовской Аравии с зарплатой 50 млн евро в год после вычета налогов. По информации Sports Zone, этим клубом является «Аль-Хиляль», который намерен использовать итальянца, чтобы повлиять на возможный трансфер звездного вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.
Анчелотти во второй раз возглавил «Реал» летом 2021 года. Он дважды выигрывал Ла Лигу и Суперкубок Испании, побеждал в Кубке Испании и Лиге чемпионов, а также выигрывал Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Межконтинентальный кубок.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на четыре очка. В воскресенье, 4 мая, «сливочные» дома сыграют с «Сельтой». Начало матча — в 15:00 по московскому времени.