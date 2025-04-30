Источник: Анчелотти отказался возглавить сборную Бразилии

Анчелотти провел переговоры с Конфедерацией футбола Бразилии (CBF) и, несмотря на достигнутую ранее договоренность, отказался от предложения. Отмечается, что итальянец не смог договориться с «Реалом» об условиях ухода. Мадридский клуб хочет, чтобы Анчелотти остался до окончания клубного чемпионата мира. Иначе «Реал» не выплатит ему зарплату за оставшийся срок контракта (до лета 2026 года).