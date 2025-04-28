СМИ: Анчелотти покинет «Реал» и возглавит сборную Бразилии

Напомним, в субботу, 26 апреля, «Реал» уступил «Барселоне» в финальном матче Кубка Испании со счетом 2:3. Каталонцы обыграли сливочных в третий раз за сезон. Также «Реал» вылетел из Лиги чемпионов и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре балла.