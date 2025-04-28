СМИ: Анчелотти покинет «Реал» и возглавит сборную Бразилии

Контракт Анчелотти с «Реалом» действует до лета 2026 года. По информации источника, итальянский специалист сообщил, что покинет пост главного тренера до старта клубного чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что Анчелотти может возглавить сборную Бразилии. По данным The Athletic, переговоры между главным тренером мадридцев и Бразильской конфедерацией футбола (CBF) находятся на продвинутой стадии.
Как сообщает ESPN, фаворитами на пост и.о. главного тренера «Реала» считаются Сантьяго Солари, Рауль и Альваро Арбелоа. Также в СМИ писали, что тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо может возглавить королевский клуб.
Напомним, в субботу, 26 апреля, «Реал» уступил «Барселоне» в финальном матче Кубка Испании со счетом 2:3. Каталонцы обыграли сливочных в третий раз за сезон. Также «Реал» вылетел из Лиги чемпионов и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре балла.
65-летний Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года, ранее он был главным тренером команды с 2013-го по 2015 год. Под его руководством «Реал» дважды выиграл чемпионат и Кубок Испании и трижды стал победителем Лиги чемпионов.