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Мексика с игроками «Локомотива» и «Динамо» обыграла Турцию

Сборная Мексики обыграла Турцию (1:0) в товарищеском матче.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Omar Vega/Getty Images

Встреча проходила в американском городе Чапел-Хилл (штат Северная Каролина). Единственный гол на 45-й минуте забил полузащитник Орбелин Пинеда.

В составе сборной Мексики всю игру провел защитник «Локомотива» Сесар Монтес, а полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес вышел на поле на 84-й минуте. Оба игрока не сумели отметиться результативными действиями.

Сборная Мексики завершила подготовку к Золотому Кубку КОНКАКАФ, который пройдет с 14 июня по 6 июля в США и Канаде. На групповом этапе мексиканцы сыграют с Доминиканской Республикой (14 июня), Суринамом (18 июня) и Коста-Рикой (22 июня). Мексиканцы являются действующими чемпионами этого турнира.