Мексика с игроками «Локомотива» и «Динамо» обыграла Турцию

Сборная Мексики завершила подготовку к Золотому Кубку КОНКАКАФ, который пройдет с 14 июня по 6 июля в США и Канаде. На групповом этапе мексиканцы сыграют с Доминиканской Республикой (14 июня), Суринамом (18 июня) и Коста-Рикой (22 июня). Мексиканцы являются действующими чемпионами этого турнира.