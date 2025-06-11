Мостовой высказался о покере Гладышева за сборную России

«Нужно хвалить Гладышева — редко кому удается забить четыре мяча, хоть и в товарищеской игре. Где-то года полтора, когда Гладышев первый раз вышел на замену, я сказал, что это неплохой паренек — 100% будет играть через несколько месяцев. Выходя на замену, он уже давал разницу. Тем более он левоногий, а такие всегда отличаются. Прошло полтора года, он молодец, провёл хорошую весну. Тем более ему стали больше доверять. То же самое было с Пиняевым, Зиньковским, Глушенковым. Сейчас золотое время для молодёжи — никакого прессинга», — цитирует Мостового «Чемпионат».