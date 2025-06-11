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Мостовой высказался о покере Гладышева за сборную России

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на четыре забитых мяча Ярослава Гладышева в составе сборной России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
22

10 июня сборная России в товарищеском матче в Минске была сильнее сборной Беларуси — 4:1. Все четыре мяча российской национальной команды забил нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев.

«Нужно хвалить Гладышева — редко кому удается забить четыре мяча, хоть и в товарищеской игре. Где-то года полтора, когда Гладышев первый раз вышел на замену, я сказал, что это неплохой паренек — 100% будет играть через несколько месяцев. Выходя на замену, он уже давал разницу. Тем более он левоногий, а такие всегда отличаются. Прошло полтора года, он молодец, провёл хорошую весну. Тем более ему стали больше доверять. То же самое было с Пиняевым, Зиньковским, Глушенковым. Сейчас золотое время для молодёжи — никакого прессинга», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Гладышев стал третьим игроком в истории сборной России, забившим четыре или более мяча в одной игре. Кроме того, Гладышев забил трижды к 33-й минуте и оформил самый быстрый хет-трик в истории сборной России. Он побил рекорд Владимира Бесчастных, который в 2001 году за 38 минут трижды отличился в матче отборочного этапа чемпионата мира — 2002 против команды Швейцарии (4:0).

22-летний форвард впервые был вызван в основную сборную главным тренером Валерием Карпиным на матчи против сборных Нигерии и Беларуси. 6 июня Гладышев дебютировал за сборную России в матче против сборной Нигерии, заменив Максима Глушенкова на 61-й минуте (1:1). Ярослав Гладышев в завершившемся сезоне провел 39 матчей за московское «Динамо», в которых забил 13 голов.

Беларусь
1:4
Первый тайм: 0:3
Россия
Футбол, Товарищеские матчи,
10.06.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Национальный
Главные тренеры
Карлос Алос
Валерий Карпин
Голы
Беларусь
Вадим Пигас
54′
Россия
Ярослав Гладышев
21′
Ярослав Гладышев
24′
Ярослав Гладышев
33′
Ярослав Гладышев
52′
Составы команд
Беларусь
16
Федор Лапоухов
2
Кирилл Печенин
3
Павел Забелин
6
Сергей Политевич
22
Вадим Пигас
4
Александр Мартынович
58′
19
Павел Седько
9
Макс Эбонг
85′
18
Руслан Лисакович
10
Валерий Громыко
63′
67′
21
Олег Никифоренко
14
Евгений Яблонский
47′
8
Валерий Бочеров
17
Виталий Лисакович
47′
15
Никита Корзун
23
Трофим Мельниченко
85′
7
Артем Шуманский
Россия
16
Андрей Лунев
24
Александр Сильянов
6
Дмитрий Баринов
18
Матвей Кисляк
13
Иван Сергеев
2
Арсен Адамов
61′
30
Илья Вахания
23
Юрий Горшков
75′
22
Виктор Мелехин
3
Джамалутдин Абдулкадыров
46′
14
Турпал-Али Ибишев
11
Сергей Пиняев
61′
7
Кирилл Щетинин
25
Данил Пруцев
61′
20
Лечи Садулаев
21
Ярослав Гладышев
79′
8
Антон Миранчук
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти