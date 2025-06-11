Мостовой высказался о покере Гладышева за сборную России

10 июня сборная России в товарищеском матче в Минске была сильнее сборной Беларуси — 4:1. Все четыре мяча российской национальной команды забил нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев.
«Нужно хвалить Гладышева — редко кому удается забить четыре мяча, хоть и в товарищеской игре. Где-то года полтора, когда Гладышев первый раз вышел на замену, я сказал, что это неплохой паренек — 100% будет играть через несколько месяцев. Выходя на замену, он уже давал разницу. Тем более он левоногий, а такие всегда отличаются. Прошло полтора года, он молодец, провёл хорошую весну. Тем более ему стали больше доверять. То же самое было с Пиняевым, Зиньковским, Глушенковым. Сейчас золотое время для молодёжи — никакого прессинга», — цитирует Мостового «Чемпионат».
Гладышев стал третьим игроком в истории сборной России, забившим четыре или более мяча в одной игре. Кроме того, Гладышев забил трижды к 33-й минуте и оформил самый быстрый хет-трик в истории сборной России. Он побил рекорд Владимира Бесчастных, который в 2001 году за 38 минут трижды отличился в матче отборочного этапа чемпионата мира — 2002 против команды Швейцарии (4:0).
22-летний форвард впервые был вызван в основную сборную главным тренером Валерием Карпиным на матчи против сборных Нигерии и Беларуси. 6 июня Гладышев дебютировал за сборную России в матче против сборной Нигерии, заменив Максима Глушенкова на 61-й минуте (1:1). Ярослав Гладышев в завершившемся сезоне провел 39 матчей за московское «Динамо», в которых забил 13 голов.
Карлос Алос
Валерий Карпин
Вадим Пигас
54′
Ярослав Гладышев
21′
Ярослав Гладышев
24′
Ярослав Гладышев
33′
Ярослав Гладышев
52′
16
Федор Лапоухов
2
Кирилл Печенин
3
Павел Забелин
6
Сергей Политевич
22
Вадим Пигас
4
Александр Мартынович
58′
19
Павел Седько
9
Макс Эбонг
85′
18
Руслан Лисакович
10
Валерий Громыко
63′
67′
21
Олег Никифоренко
14
Евгений Яблонский
47′
8
Валерий Бочеров
17
Виталий Лисакович
47′
15
Никита Корзун
23
Трофим Мельниченко
85′
7
Артем Шуманский
16
Андрей Лунев
24
Александр Сильянов
6
Дмитрий Баринов
18
Матвей Кисляк
13
Иван Сергеев
2
Арсен Адамов
61′
30
Илья Вахания
23
Юрий Горшков
75′
22
Виктор Мелехин
3
Джамалутдин Абдулкадыров
46′
14
Турпал-Али Ибишев
11
Сергей Пиняев
61′
7
Кирилл Щетинин
25
Данил Пруцев
61′
20
Лечи Садулаев
21
Ярослав Гладышев
79′
8
Антон Миранчук
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти