Талибан предложил сборной России сыграть матч в Афганистане

В августе 2021 года к власти в Афганистане пришло движение Талибан, в результате чего государство было преобразовано в Исламский Эмират Афганистан. В апреле этого года Верховый суд РФ постановил исключить Талибан из списка террористических организаций, в который он был внесен в 2003 году.