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Талибан предложил сборной России сыграть матч в Афганистане

Сборная России по футболу получила приглашение провести товарищеский матч против национальной команды Афганистана в Кабуле. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

С идеей проведения матча между сборными во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выступил заместитель министра промышленности и торговли Афганистана Ахмадулла Захид.

«Мы передадим министерству спорта и федерации футбола информацию об инициативе проведения товарищеского матча между нашими странами. Мы положительно относимся к возможной встрече. Афганистан поддерживает идею, чтобы матч прошел в России, но также ждем вас у себя и приглашаем в Афганистан», — сказал Захид.

На ПМЭФ-2024 с аналогичным предложением выступал исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений Афганистана Абдул Умари.

Сборная Афганистана занимает 160-е место в рейтинге ФИФА. За последний год афганская сборная провела шесть матчей, в которых потерпела шесть поражений, проиграв командам Кувейта (0:1), Непала (0:2), Таджикистана (1:3), Таиланда (0:2), Мьянмы (1:2) и Сирии (0:1).

В августе 2021 года к власти в Афганистане пришло движение Талибан, в результате чего государство было преобразовано в Исламский Эмират Афганистан. В апреле этого года Верховый суд РФ постановил исключить Талибан из списка террористических организаций, в который он был внесен в 2003 году.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.