Защитник «Локо» принес Мексике победу в матче Кубка КОНКАКАФ

Сборная Мексики набрала шесть очков в двух матчах и лидируют в группе A, опережая Коста-Рику по дополнительным показателям. Суринам замыкает квартет, у него нет набранных очков, как и у находящейся на третьем месте сборной Доминиканской Республики. Мексиканцы, являются действующими чемпионами этого турнира.