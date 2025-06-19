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Защитник «Локо» принес Мексике победу в матче Кубка КОНКАКАФ

Сборная Мексики обыграла Суринам в матче 2-го тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ (2:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч прошел в Арлингтоне (Техас) и завершился победой мексиканцев со счетом 2:0. В составе сборной Мексики оба мяча забил защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес. Он отличился на 57-й и 63-й минутах.

Также полузащитник московского «Динамо» и сборной Мексики Луис Чавес вышел на замену на 72-й минуте встречи.

В следующем туре мексиканцы сыграют против Коста-Рики, за которую выступает нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде.

Сборная Мексики набрала шесть очков в двух матчах и лидируют в группе A, опережая Коста-Рику по дополнительным показателям. Суринам замыкает квартет, у него нет набранных очков, как и у находящейся на третьем месте сборной Доминиканской Республики. Мексиканцы, являются действующими чемпионами этого турнира.

Золотой Кубок КОНКАКАФ, который проходит в США и Канаде, завершится 6 июля.

Сесар Монтес перешел в «Локомотив» из испанской «Альмерии» в сентябре 2024 года. Как сообщали СМИ, железнодорожники заплатили за игрока 6 миллионов евро, еще 2 миллиона были предусмотрены в качестве бонуса.

В минувшем сезоне 28-летний футболист провел за «Локомотив» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Ранее мексиканец также выступал за «Монтеррей» и «Эспаньол» из Барселоны.