Валерий Карпин на ПМЭФ поспорил с продюсером «Матч ТВ»

«Получился яркий и открытый диалог с безусловными профессионалами индустрии. Понятно, что сейчас все будут писать про наши споры с Валерием Георгиевичем, но никаких конфликтов у нас нет и быть не может — а подискутировать мы всегда готовы», — написал позднее Тащин в Telegram‑канале.