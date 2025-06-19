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Валерий Карпин на ПМЭФ поспорил с продюсером «Матч ТВ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин поспорили по поводу трансляций матчей национальной команды.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

19 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла сессия «Спорт и ТВ: вместе к успеху». В ходе общения главный тренер национальной команды Валерий Карпин ответил на вопрос, что надо сделать, чтобы увеличить аудиторию матчей сборной России по футболу.

Карпин: Если глобально говорить, как повысить аудиторию матчей сборной, думаю, это очень просто. Надо уйти на Первый канал и не показывать на «Матч ТВ». И аудитория повысится.

Тащин: Не повысится.

Карпин: Хорошо, но не понизится точно, правильно?

Тащин: Но не повысится.

Карпин: Ну и все. Главное, чтобы не понизилась.

Тащин: Только на других каналах вы не увидите столько всего около футбольного матча, там не будет шоу.

Карпин: Там даже без всего этого не понизится аудитория.

Тащин: Глобально, конечно, понизится. С общим охватом того, что мы делаем, она будет ниже. А что такое охват, знаете? Это те, кто включил на одну минуту телевизиор.

Карпин: Я знаю, что такое охват, во-первых. И во-вторых, я цифры тоже знаю. Если 4,5 млн на «Матч ТВ», то на Первом канале — 7 млн.

Тащин: Никакой канал, кроме «Матч ТВ», не будет показывать час «обвязки» до, час после и так далее. Совокупная аудитория матчей сборной России на нашем канале, конечно, будет выше.

Карпин: Так вы этим и берете, что за час раньше всякую хрень сидят эксперты и несут. Вы считаете, что это нормально… Ну окей.

Тащин: Так вы тоже приходите к этим экспертам.

Карпин: Нет, вы меня заставляете ходить регламентом. Я к ним не хочу ходить.

«Получился яркий и открытый диалог с безусловными профессионалами индустрии. Понятно, что сейчас все будут писать про наши споры с Валерием Георгиевичем, но никаких конфликтов у нас нет и быть не может — а подискутировать мы всегда готовы», — написал позднее Тащин в Telegram‑канале.