Женская сборная Швейцарии проиграла 15-летним подросткам

Интересно, что в 2016 году аналогичная ситуация произошла и с футболистками Австралии. Они проводили товарищеский матч с командой 15-летних юношей. Подростки не оставили австралийкам шанс, обыграв их со счетом 7:0. Результат списали на недостаток игровой практики и отсутствие нескольких ключевых игроков в составе.