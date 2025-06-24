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Женская сборная Швейцарии проиграла 15-летним подросткам

Швейцарские профессиональные футболистки с разгромным счетом проиграли команде парней-подростков.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Национальная команда Швейцарии не смогла противостоять команде подростков «Люцерн». Об этом сообщает Blick.

Профессиональные футболистки проиграли «Люцерну» U15 со счетом 1:7. Матч был проведен в рамках подготовки сборной к старту чемпионата Европы среди женщин, который начнется через несколько дней. В групповом этапе швейцарки должны противостоять игрокам из Норвегии, Исландии и Финляндии.

Отметим, что результат встречи должен был остаться в тайне, но информация попала в СМИ через соцсети.

Интересно, что в 2016 году аналогичная ситуация произошла и с футболистками Австралии. Они проводили товарищеский матч с командой 15-летних юношей. Подростки не оставили австралийкам шанс, обыграв их со счетом 7:0. Результат списали на недостаток игровой практики и отсутствие нескольких ключевых игроков в составе.

Напомним, действующими чемпионками Европы 2022 года являются футболистки Англии, обыгравшие в финале Германию.