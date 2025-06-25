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В США попали мячом в камеру-паук во время матча: видео

Сборная Канады обыграла команду Сальвадора в матче 3-го тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ (2:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Встреча прошла Хьюстоне на «Шелл Энерджи Стадиум». В составе победителей отличились Джонатан Дэвид (53-я минута) и Тэджон Бьюкенен (56). В конце первого тайма сальвадорцы остались вдевятером — Хайро Энрикес и Хосе Ортис получили красные карточки.

В одном из игровых эпизодов мяч попал в камеру-паук, от которой откололся кусок и упал на поле.

Канада заняла первое место в группе В и вышла в ¼ финала Золотого кубка КОНКАКАФ.

Все пары ¼ финала Золотого кубка КОНКАКАФ:

США — Коста-Рика;
Канада — Гватемала;
Мексика — Саудовская Аравия;
Панама — Гондурас.

Четвертьфинальные встречи Золотого кубка КОНКАКАФ пройдут в ночь с 28 на 29 июня мск и с 29 на 30 июня мск в Глендейле (США, штата Аризона) и Миннеаполисе (США, штат Миннесота).