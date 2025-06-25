В США попали мячом в камеру-паук во время матча: видео

Встреча прошла Хьюстоне на «Шелл Энерджи Стадиум». В составе победителей отличились Джонатан Дэвид (53-я минута) и Тэджон Бьюкенен (56). В конце первого тайма сальвадорцы остались вдевятером — Хайро Энрикес и Хосе Ортис получили красные карточки.
В одном из игровых эпизодов мяч попал в камеру-паук, от которой откололся кусок и упал на поле.
Канада заняла первое место в группе В и вышла в ¼ финала Золотого кубка КОНКАКАФ.
Все пары ¼ финала Золотого кубка КОНКАКАФ:
США — Коста-Рика;
Канада — Гватемала;
Мексика — Саудовская Аравия;
Панама — Гондурас.
Четвертьфинальные встречи Золотого кубка КОНКАКАФ пройдут в ночь с 28 на 29 июня мск и с 29 на 30 июня мск в Глендейле (США, штата Аризона) и Миннеаполисе (США, штат Миннесота).