Россия обошла Украину в рейтинге УЕФА, несмотря на отстранение

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество еврокубковых путевок для каждого национального чемпионата. При нынешнем рейтинге у России сохраняется лишь одно место в Лиге чемпионов для чемпиона страны, который стартовал бы в турнире с первого квалификационного раунда. Еще три клуба могли бы получить три места в Лиге конференций, стартуя со второго раунда отбора.