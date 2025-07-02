Россия обошла Украину в рейтинге УЕФА, несмотря на отстранение

В обновленном рейтинге Россия осталась на 26-м месте в таблице коэффициентов. Украина опустилась с 23-й на 28-ю строчку, лишившись 6,800 балла, набранных в сезоне-2020/21.
России с момента отстранения от еврокубков в феврале 2022 года за каждый сезон получает фиксированные 4,333 балла — минимальное значение коэффициентных баллов за последние пять сезонов. Украина за прошлый сезон получила 3,600 балла.
Таким образом, после обновления рейтинга в активе России — 18,299 балла, в активе Украины — 17,600.
Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество еврокубковых путевок для каждого национального чемпионата. При нынешнем рейтинге у России сохраняется лишь одно место в Лиге чемпионов для чемпиона страны, который стартовал бы в турнире с первого квалификационного раунда. Еще три клуба могли бы получить три места в Лиге конференций, стартуя со второго раунда отбора.
Перед еврокубковым баном УЕФА Россия располагалась в таблице коэффициентов на десятом месте.