Сборная России сохранила 35-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России осталась на 35-й строчке в рейтинге. В июне национальная команда разгромила Белоруссию (4:1) и сыграла вничью с Нигерией (1:1). Обе игры пошли в зачет рейтинга. Благодаря последним успехам Россию обошла Норвегия (№ 33, ранее — 38-е место), которая в последних матчах выиграла у Италии (3:0) и Эстонии (1:0) в квалификации ЧМ-2026.