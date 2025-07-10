Сборная России сохранила 35-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России осталась на 35-й строчке в рейтинге. В июне национальная команда разгромила Белоруссию (4:1) и сыграла вничью с Нигерией (1:1). Обе игры пошли в зачет рейтинга. Благодаря последним успехам Россию обошла Норвегия (№ 33, ранее — 38-е место), которая в последних матчах выиграла у Италии (3:0) и Эстонии (1:0) в квалификации ЧМ-2026.
Лидерство сохраняет сборная Аргентины. Италия впервые за долгое время выбыла из топ-10 мирового рейтинга — 11-е место, 1703 очка.
Топ-10 мирового рейтинга ФИФА:
- Аргентина — 1885.
- Испания — 1867.
- Франция — 1862.
- Англия — 1813.
- Бразилия — 1778.
- Португалия — 1771.
- Нидерланды — 1758.
- Бельгия — 1736.
- Германия — 1717.
- Хорватия — 1708.
Наибольшего подъема в рейтинге добилась Коста-Рика. Команда поднялась на 14 строчек — с 54-й на 40-ю.