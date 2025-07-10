Защитник «Локомотива» вошел в символическую сборную Золотого Кубка КОНКАКАФ

Монтесу 28 лет. Он перешел в «Локомотив» из испанской «Альмерии» в сентябре 2024 года. В прошедшем сезоне мексиканец сыграл в 20 матчах команды, в которых забил два мяча. Ранее защитник выступал на родине за «Монтеррей», а также в Ла Лиге за «Эспаньол».