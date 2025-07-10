Защитник «Локомотива» вошел в символическую сборную Золотого Кубка КОНКАКАФ

Сесар Монтес принял участие в пяти матчах на турнире, в которых забил три мяча. Защитник помог сборной Мексики стать победителем Золотого кубка КОНКАКАФ. В финале проходившего в США и Канаде турнира мексиканцы обыграли команду США со счетом 2:1.
Полностью символическая сборная турнира выглядит следующим образом:
Вратарь: Луис Анхель Малагон (Мексика).
Защитники: Крис Ричардс (США), Сесар Монтес, Йохан Васкес (оба — Мексика).
Полузащитники: Эдсон Альварес (Мексика), Питер Гонсалес (Доминиканская Республика), Оскар Сантис (Гватемала), Малик Тильман, Диего Луна (оба — США).
Нападающие: Исмаэль Диас (Панама), Рауль Хименес (Мексика).
Монтесу 28 лет. Он перешел в «Локомотив» из испанской «Альмерии» в сентябре 2024 года. В прошедшем сезоне мексиканец сыграл в 20 матчах команды, в которых забил два мяча. Ранее защитник выступал на родине за «Монтеррей», а также в Ла Лиге за «Эспаньол».
Сборная Мексики стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ во второй раз подряд и в рекордный 13-й раз в истории турнира. На счету американцев семь титулов, три победы у Коста-Рики, две — у Канады. Также по одному разу турнир выигрывали Гватемала, Гаити и Гондурас.