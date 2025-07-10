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Защитник «Локомотива» вошел в символическую сборную Золотого Кубка КОНКАКАФ

Защитник сборной Мексики по футболу Сесар Монтес включен в символическую сборную Золотого Кубка КОНКАКАФ. Об этом сообщает пресс‑служба турнира.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Синицын/ТАСС

Сесар Монтес принял участие в пяти матчах на турнире, в которых забил три мяча. Защитник помог сборной Мексики стать победителем Золотого кубка КОНКАКАФ. В финале проходившего в США и Канаде турнира мексиканцы обыграли команду США со счетом 2:1.

Полностью символическая сборная турнира выглядит следующим образом:

Вратарь: Луис Анхель Малагон (Мексика).

Защитники: Крис Ричардс (США), Сесар Монтес, Йохан Васкес (оба — Мексика).

Полузащитники: Эдсон Альварес (Мексика), Питер Гонсалес (Доминиканская Республика), Оскар Сантис (Гватемала), Малик Тильман, Диего Луна (оба — США).

Нападающие: Исмаэль Диас (Панама), Рауль Хименес (Мексика).

Монтесу 28 лет. Он перешел в «Локомотив» из испанской «Альмерии» в сентябре 2024 года. В прошедшем сезоне мексиканец сыграл в 20 матчах команды, в которых забил два мяча. Ранее защитник выступал на родине за «Монтеррей», а также в Ла Лиге за «Эспаньол».

Сборная Мексики стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ во второй раз подряд и в рекордный 13-й раз в истории турнира. На счету американцев семь титулов, три победы у Коста-Рики, две — у Канады. Также по одному разу турнир выигрывали Гватемала, Гаити и Гондурас.