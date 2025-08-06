«Очередная победа, и разойдутся по домам». Аршавин — о матче с Иорданией

Ранее в РФС сообщили, что встреча между командами пройдет 4 сентября в России. Город и стадион станут известны позднее.
— В сентябре с этой датой большие проблемы были у РФС, не было соперника. В целом 64‑е место (в рейтинге ФИФА). Россия встречалась и с командами с рейтингом за сотку.
— Лучше такой соперник, чем никакой?
— В целом да. Очередная крупная победа, все будут довольны и разойдутся по домам, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
В РФС отметили, что матч будет учтен в рейтинге ФИФА.
Матч со сборной Иордании станет для национальной команды пятым в 2025 году. Ранее сборная России одержала разгромные победы над Гренадой и Замбией (обе — 5:0), сыграла вничью с Нигерией (1:1) и была сильнее Беларуси (4:1).
Напомним, Сборная Иордании впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира, который пройдет в 2026 году в США, Мексике и Канаде.