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«Очередная победа, и разойдутся по домам». Аршавин — о матче с Иорданией

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о предстоящем матче сборной России с Иорданией.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Максим Константинов/ТАСС

Ранее в РФС сообщили, что встреча между командами пройдет 4 сентября в России. Город и стадион станут известны позднее.

— В сентябре с этой датой большие проблемы были у РФС, не было соперника. В целом 64‑е место (в рейтинге ФИФА). Россия встречалась и с командами с рейтингом за сотку.

— Лучше такой соперник, чем никакой?

— В целом да. Очередная крупная победа, все будут довольны и разойдутся по домам, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В РФС отметили, что матч будет учтен в рейтинге ФИФА.

Матч со сборной Иордании станет для национальной команды пятым в 2025 году. Ранее сборная России одержала разгромные победы над Гренадой и Замбией (обе — 5:0), сыграла вничью с Нигерией (1:1) и была сильнее Беларуси (4:1).

Напомним, Сборная Иордании впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира, который пройдет в 2026 году в США, Мексике и Канаде.