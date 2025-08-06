Сборная России по футболу сыграет в гостях с Катаром

Товарищеский матч пройдет 7 сентября на домашней арене национальной команды Катара «Аль-Садд».
Россияне встречались со сборной Катара четыре раза. Единственную победу российская сборная одержала в мае 1996 года (5:2), в остальных играх были зафиксированы две ничьи и одно поражение.
В рейтинге ФИФА сборная Катара занимает 53-е место. Катар является двукратным победителем Кубка Азии. Команду возглавляет бывший наставник мадридского «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги.
Ранее стало известно, что 4 сентября команда Валерия Карпина на домашнем поле примет Иорданию. Город и стадион будут объявлены позднее.
Матч со сборной Катара станет для национальной команды шестым в 2025 году. Ранее сборная России одержала разгромные победы над Гренадой и Замбией (обе — 5:0), сыграла вничью с Нигерией (1:1) и была сильнее Беларуси (4:1).