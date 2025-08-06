Украина призвала соперника сборной России отказаться от матча

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась с официальным письмом в ФИФА, УЕФА, Азиатскую конфедерацию футбола и Иорданскую футбольную ассоциацию из-за предстоящего поединка сборных. Украинцы ссылаются на запрет, введенный ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года относительно участия российских команд в международных соревнованиях.
«Украинская ассоциация футбола призывает все стороны немедленно принять соответствующие меры, чтобы не допустить дальнейших нарушений решений ФИФА и УЕФА и сохранить единство футбольной семьи. Поддержка российского футбола путем участия в матчах с их командами напрямую противоречит единой позиции мирового футбольного сообщества по отношению к человеческим ценностям и солидарности, а также игнорирует упомянутый запрет руководящих органов футбола на участие всех российских команд в международной футбольной среде. Это прямое нарушение не только решений руководящих органов, но и базовых принципов человечности, мира и уважения к жизни», — говорится в письме Украинской ассоциации футбола.
«В связи с этим мы с уважением призываем ФИФА, АФК и наших коллег из Иорданской футбольной ассоциации принять к сведению наше обращение и принять соответствующие меры, чтобы не допустить дальнейшего участия любых команд из России в международных матчах, поскольку это является грубым нарушением единой позиции футбольной семьи и глобального стремления к миру. Мы искренне рассчитываем на ваше понимание и сотрудничество», — добавили представители УАФ.
Бывший футболист сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев считает, что требование УАФ отменить товарищеский матч сборных России и Иордании не помешает проведению игры.
«Я думаю, что это никак не помешает проведению матча. Они могут что угодно говорить и куда угодно обращаться, но мы сыграем со сборной Иордании, ничего страшного. Понятно, что нужны матчи для статистики в рейтинге, пока в поисках соперников, что поделать. На такие истории не нужно обращать внимания, просто игнорировать», — приводит ТАСС слова Пономарева.
Сборная Иордании впервые в истории пробилась в финальную часть чемпионата мира по футболу и сыграет на мировом первенстве 2026 года. В 2024 году команда играла в финале последнего Кубка Азии, где уступила Катару. В рейтинге ФИФА сборная Иордании занимает 64-е место. Сборная России с февраля 2022 года решением ФИФА и УЕФА отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.