Украина призвала соперника сборной России отказаться от матча

«Украинская ассоциация футбола призывает все стороны немедленно принять соответствующие меры, чтобы не допустить дальнейших нарушений решений ФИФА и УЕФА и сохранить единство футбольной семьи. Поддержка российского футбола путем участия в матчах с их командами напрямую противоречит единой позиции мирового футбольного сообщества по отношению к человеческим ценностям и солидарности, а также игнорирует упомянутый запрет руководящих органов футбола на участие всех российских команд в международной футбольной среде. Это прямое нарушение не только решений руководящих органов, но и базовых принципов человечности, мира и уважения к жизни», — говорится в письме Украинской ассоциации футбола.