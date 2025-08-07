В Иордании ответили на просьбу Украины отменить матч с Россией

Во вторник, 5 августа, пресс-служба сборной России объявила, что национальная команда проведет домашний товарищеский матч против сборной Иордании. Встреча состоится 4 сентября, город и место пее роведения будут объявлены позднее.
На следующий день Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась с официальным письмом в ФИФА, УЕФА, Азиатскую конфедерацию футбола и Иорданскую футбольную ассоциацию с просьбой отменить матч.
«УАФ слишком поздно отправила свое письмо об этом. Документы с РФС подписаны, и уже нельзя что-либо менять. Матч уже запланирован и пройдет по расписанию. Очки за эту игру пойдут в рейтинг сборных ФИФА», — сказал Аль-Зага.
Сборная Иордании занимает 64-е место в рейтинге ФИФА. В прошлом году иорданцы дошли до финала Кубка Азии, где уступили Катару (1:3). В июне этого года сборная Иордании впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи. В этом году команда Валерия Карпина провела четыре встречи, обыграв Гренаду (5:0), Замбию (5:0) и Беларусь (4:1), а также сыграв вничью с Нигерией (1:1).