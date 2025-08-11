Сборная России сыграет товарищеские матчи с Чили и Перу

Отметим, что матч с Перу пройдет в Санкт-Петербурге, на «Газпром Арене», а с Чили — в Сочи, на стадионе «Фишт». Сборные из Южной Америки также сыграют между собой в Сочи. Ранее стало известно, что сборная России проведет товарищеские матчи с Иорданией (4 сентября), Катаром (7 сентября), Ираном (10 октября) и Боливией (14 октября).