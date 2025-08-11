Ричмонд
Сборная России сыграет товарищеские матчи с Чили и Перу

Матчи состоятся в ноябре.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с Чили и Перу в период учебно-тренировочных сборов. Об этом сообщает официальный сайт РФС. Сборная России сыграет с Перу 12 ноября, а с Чили 15 ноября. Между собой соперники проведут матч 18 ноября.

Расписание ноябрьских матчей:

  • 12 ноября. Россия — Перу;
  • 15 ноября. Россия — Чили;
  • 18 ноября. Чили — Перу.

Сборная Перу — финалист Кубка Америки 2019 года, а команда из Чили — двукратный победитель турнира. Перуанская национальная команда занимает 42-ю строчку в рейтинге ФИФА, а чилийская — 57-ю.

Отметим, что матч с Перу пройдет в Санкт-Петербурге, на «Газпром Арене», а с Чили — в Сочи, на стадионе «Фишт». Сборные из Южной Америки также сыграют между собой в Сочи. Ранее стало известно, что сборная России проведет товарищеские матчи с Иорданией (4 сентября), Катаром (7 сентября), Ираном (10 октября) и Боливией (14 октября).