Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
18:00
Оренбург
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.60
П2
2.30
Футбол. Германия
21:30
Бавария
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
1.26
X
7.29
П2
11.00
Футбол. Франция
21:45
ПСЖ
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.10
X
13.50
П2
30.00
Футбол. Англия
22:00
Вест Хэм
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.06
П2
1.72
Футбол. Испания
22:30
Бетис
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.45
П2
4.40
Футбол. Лига конференций
завершен
Санта-Клара
1
:
Шэмрок Роверс
2
П1
X
П2

Сборная России поздравила Артема Дзюбу с днем рождения

22 августа, футболисту Артему Дзюбе исполнилось 37 лет.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Пресс-служба сборной России по футболу поздравила с днём рождения нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу.

«Дзюбе — 37! Поздравляем с днем рождения лучшего бомбардира в истории сборной. За 56 матчей в футболке национальной команды Артнм забил 31 мяч и отдал 16 голевых передач. Желаем нападающему футбольного долголетия, бесконечного счастья и новых достижений», — написала пресс-служба национальной команды.

Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Сейчас на его счету 242 гола. За стартовые пять туров нового сезона Российской Премьер-лиги он забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее форвард «Акрона» выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и московский «Локомотив».

Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше