Сборная России поздравила Артема Дзюбу с днем рождения

Пресс-служба сборной России по футболу поздравила с днём рождения нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу.
«Дзюбе — 37! Поздравляем с днем рождения лучшего бомбардира в истории сборной. За 56 матчей в футболке национальной команды Артнм забил 31 мяч и отдал 16 голевых передач. Желаем нападающему футбольного долголетия, бесконечного счастья и новых достижений», — написала пресс-служба национальной команды.
Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Сейчас на его счету 242 гола. За стартовые пять туров нового сезона Российской Премьер-лиги он забил два гола и отдал две результативные передачи.
Ранее форвард «Акрона» выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и московский «Локомотив».