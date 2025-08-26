В сборную Южной Кореи впервые вызвали натурализованного игрока

На чемпионате мира 2022 года в Катаре сборная Южной Кореи была одной из четырех команд, наряду с Аргентиной, Бразилией и Саудовской Аравией, в составе которых не было натурализованных футболистов. При этом ранее корейцы предпринимали попытки натурализации нескольких бразильских игроков и воспитанника мадридского «Реала» Марвина Пака, который в настоящий момент выступает за «Лас-Пальмас». Основным препятствием для натурализации футболистов в сборную Южной Кореи является обязательная срочная служба в корейской армии.