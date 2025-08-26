Ричмонд
В сборную Южной Кореи впервые вызвали натурализованного игрока

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Йенс Кастроп стал первым натурализованным игроком в истории сборной Южной Кореи. Об этом сообщает Associated Press.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Imago

22-летний уроженец Германии был вызван в сборную на выездные товарищеские матчи против национальных команд США (6 сентября) и Мексики (9 сентября).

Кастроп родился в Дюссельдорфе в семье немца и кореянки. На его счету 26 матчей за юношеские и молодежные сборные Германии, в которых он забил два мяча.

Большую часть карьеры Кастроп провел во второй Бундеслиге, выступая за «Нюрнберг». Этим летом он перешел в «Боруссию» из Менхенгладбаха за 4,5 млн евро. В минувшие выходные он дебютировал в Бундеслиге, выйдя на замену в матче с «Гамбургом» (0:0).

Отмечается, что Кастроп стал гражданином Южной Кореи лишь две недели назад. На его натурализации настаивал легендарный немецкий футболист Юрген Клинсманн, который с 2023 по 2024 год возглавлял южнокорейскую сборную.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре сборная Южной Кореи была одной из четырех команд, наряду с Аргентиной, Бразилией и Саудовской Аравией, в составе которых не было натурализованных футболистов. При этом ранее корейцы предпринимали попытки натурализации нескольких бразильских игроков и воспитанника мадридского «Реала» Марвина Пака, который в настоящий момент выступает за «Лас-Пальмас». Основным препятствием для натурализации футболистов в сборную Южной Кореи является обязательная срочная служба в корейской армии.

Летом 2023 года за женскую сборную Южной Кореи дебютировала натурализованная нападающая Кейси Фэйр, которая родилась в американо-корейской семье. В возрасте 16 лет 26 дней она стала самым молодым игроком в истории женского чемпионата мира.