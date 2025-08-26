Источник: РФС сделал предложение Бахрейну и Саудовской Аравии

«РФС направил официальные предложения сборным Бахрейна и Саудовской Аравии о проведении товарищеских матчей в сентябре 2026 года в России. В документах отмечается, что встречи могут пройти как в Москве, так и в других регионах страны. Обе восточные федерации получили приглашение и взяли время на обдумывание. При этом они заверили, что предоставят окончательный ответ в начале следующего года, когда начнут формировать календарь товарищеских игр», — сообщает источник.
Сборная Саудовской Аравии занимает 55-е место в рейтинге ФИФА. Команда относится к числу сильнейших в Азиатской конфедерации. Саудовская Аравия три раза побеждала на Кубке Азии и шесть раз принимала участие в чемпионатах мира. В октябре команда Эрве Ренара сыграет в четвертом отборочном раунде к мировому первенству 2026 года. Для участия в чемпионате мира Саудовской Аравии необходимо занять первое место в группе с Ираком и Индонезией.
Национальная команда Бахрейна занимает 86-е место в рейтинге ФИФА. Команда еще ни разу не принимала участия в чемпионатах мира. На мировом первенстве 2026 года в США, Канаде и Мексике сборной Бахрейна также не будет — команда заняла последнее место в отборочной группе. Сборную возглавляет хорватский тренер Драган Талаич.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи. В этом году команда Валерия Карпина провела четыре встречи, обыграв Гренаду (5:0), Замбию (5:0) и Беларусь (4:1), а также сыграв вничью с Нигерией (1:1).
В сентябре сборная России сыграет с Иорданией и Катаром, в октябре — с Ираном и Боливией.