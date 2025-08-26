Источник: РФС сделал предложение Бахрейну и Саудовской Аравии

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
КуПС
0
:
Мидтьюлланн
0
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.00
П2
1.78
Футбол. Лига конференций
19:00
Ноа
:
Олимпия Л
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.98
П2
4.15
Футбол. Лига конференций
19:00
Фредрикстад
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
7.75
X
5.30
П2
1.43
Футбол. Лига конференций
19:00
Омония
:
Вольфсбергер
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.13
П2
4.40
Футбол. Кубок России
19:30
Локомотив
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.90
П2
5.68
Футбол. Лига Европы
19:30
Сигма
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.80
П2
2.22
Футбол. Лига Европы
20:00
Самсунспор
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.45
П2
2.80
Футбол. Лига конференций
20:00
РФШ
:
Хамрун Спартанс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:00
Рапид В
:
Дьер
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.40
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
20:00
Бешикташ
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.90
П2
7.75
Футбол. Лига Европы
20:30
Лудогорец
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.43
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
20:30
ПАОК
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.36
П2
7.60
Футбол. Лига конференций
20:30
Университатя Кр
:
Истанбул Башакшехир
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.60
П2
2.50
Футбол. Лига конференций
20:30
АЗ
:
Левски
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.50
П2
7.50
Футбол. Лига конференций
20:30
ЧФР
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.85
П2
3.20
Футбол. Лига Европы
21:00
Динамо К
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.80
П2
3.20
Футбол. Лига Европы
21:00
Янг Бойз
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.22
П2
4.70
Футбол. Лига Европы
21:00
Генк
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.19
П2
6.75
Футбол. Лига Европы
21:00
Утрехт
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.80
П2
11.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Дифферданж
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.40
П2
3.45
Футбол. Лига конференций
21:00
Брённбю
:
Страсбур
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:00
АЕК
:
Андерлехт
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.56
П2
3.46
Футбол. Лига конференций
21:00
Баник О
:
Целе
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.01
П2
3.35
Футбол. Лига конференций
21:00
Арда
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.47
П2
1.95
Футбол. Лига конференций
21:00
Фиорентина
:
Полесье
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.73
П2
11.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Райо Вальекано
:
Неман
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
23.00
Футбол. Лига Европы
21:30
ФКСБ
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.26
П2
5.70
Футбол. Лига конференций
21:45
Линфилд
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.46
П2
3.26
Футбол. Лига конференций
21:45
Динамо Тр
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.29
П2
1.75
Футбол. Лига Европы
22:00
Брага
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.07
X
11.00
П2
30.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Виртус
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.80
П2
1.35
Футбол. Лига конференций
22:00
Серветт Ж
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.28
П2
1.65
Футбол. Лига конференций
22:00
Легия
:
Хайберниан
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Шэмрок Роверс
:
Санта-Клара
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Русенборг
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.70
П2
9.50

Источник: РФС сделал предложение Бахрейну и Саудовской Аравии

Как сообщает Sport24, РФС сделал официальное предложение федерациям двух стран Азии сыграть с национальной командой России в 2026 году.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

«РФС направил официальные предложения сборным Бахрейна и Саудовской Аравии о проведении товарищеских матчей в сентябре 2026 года в России. В документах отмечается, что встречи могут пройти как в Москве, так и в других регионах страны. Обе восточные федерации получили приглашение и взяли время на обдумывание. При этом они заверили, что предоставят окончательный ответ в начале следующего года, когда начнут формировать календарь товарищеских игр», — сообщает источник.

Сборная Саудовской Аравии занимает 55-е место в рейтинге ФИФА. Команда относится к числу сильнейших в Азиатской конфедерации. Саудовская Аравия три раза побеждала на Кубке Азии и шесть раз принимала участие в чемпионатах мира. В октябре команда Эрве Ренара сыграет в четвертом отборочном раунде к мировому первенству 2026 года. Для участия в чемпионате мира Саудовской Аравии необходимо занять первое место в группе с Ираком и Индонезией.

Национальная команда Бахрейна занимает 86-е место в рейтинге ФИФА. Команда еще ни разу не принимала участия в чемпионатах мира. На мировом первенстве 2026 года в США, Канаде и Мексике сборной Бахрейна также не будет — команда заняла последнее место в отборочной группе. Сборную возглавляет хорватский тренер Драган Талаич.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи. В этом году команда Валерия Карпина провела четыре встречи, обыграв Гренаду (5:0), Замбию (5:0) и Беларусь (4:1), а также сыграв вничью с Нигерией (1:1).

В сентябре сборная России сыграет с Иорданией и Катаром, в октябре — с Ираном и Боливией.