Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Спартак Кс
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.57
П2
5.45
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.36
X
4.69
П2
10.50
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.78
П2
10.00
Футбол. Первая лига
19:30
Факел
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.05
П2
3.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.00
П2
1.82
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швейцария
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.79
П2
7.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
8.20
X
4.07
П2
1.52
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Греция
:
Дания
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.15
П2
3.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Израиль
:
Италия
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.27
П2
1.37
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Гибралтар
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
8.50
X
4.05
П2
1.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Хорватия
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.50
П2
18.00

Плющенко: Вместо Карпина в сборную надо назначить Мостового

Накануне Александр Мостовой завоевал первый тренерский трофей, возглавив команду Плющенко и Гном Гномыча.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о тренерских перспективах Александра Мостового.

«У нас есть только один царь — Александр Мостовой. Я считаю, его обязательно надо назначать на главную позицию в сборную России вместо Карпина. А почему нет? Было бы намного интереснее, и он готов к этому. Саша — уникальный и как тренер, и как игрок. Надо дать ему возможность двигать наш футбол вперед», — приводит слова Плющенко «РБ Спорт».

Накануне команда «Союз чемпионов», объединившая представителей различных видов спорта, под руководством Мостового одержала победу в турнире по уличному футболу. Это его первый трофей в качестве главного тренера. В ходе турнира его команда не потерпела ни одного поражения, а в финальном матче одержала победу над «Амкалом» со счетом 6:5.

В состав «Союза чемпионов» вошли: двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его сын Александр Плющенко, чемпион России по футболу в составе московского «Спартака» Денис Глушаков, российский промоутер Камил Гаджиев, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, олимпийские чемпионы в лыжных гонках Александр Легков, в спортивной гимнастике Никита Нагорный, в беге Юрий Борзаковский, а также баскетболист Виталий Фридзон.

В этому году Александр Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А», дающую ему право работать главным тренером в Первой лиге и дивизионах ниже, а также занимать должность ассистента главного тренера в Российской Премьер-лиге. Мостовой известен выступлениями за московский «Спартак» и ряд иностранных клубов — португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». За сборные СССР, СНГ и России он провел 65 матчей, в которых забил 13 мячей.

Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России 23 июля 2021 года. С лета 2025-го специалист совмещает посты в национальной команде страны и московском «Динамо».