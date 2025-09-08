Плющенко: Вместо Карпина в сборную надо назначить Мостового

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о тренерских перспективах Александра Мостового.
«У нас есть только один царь — Александр Мостовой. Я считаю, его обязательно надо назначать на главную позицию в сборную России вместо Карпина. А почему нет? Было бы намного интереснее, и он готов к этому. Саша — уникальный и как тренер, и как игрок. Надо дать ему возможность двигать наш футбол вперед», — приводит слова Плющенко «РБ Спорт».
Накануне команда «Союз чемпионов», объединившая представителей различных видов спорта, под руководством Мостового одержала победу в турнире по уличному футболу. Это его первый трофей в качестве главного тренера. В ходе турнира его команда не потерпела ни одного поражения, а в финальном матче одержала победу над «Амкалом» со счетом 6:5.
В состав «Союза чемпионов» вошли: двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его сын Александр Плющенко, чемпион России по футболу в составе московского «Спартака» Денис Глушаков, российский промоутер Камил Гаджиев, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, олимпийские чемпионы в лыжных гонках Александр Легков, в спортивной гимнастике Никита Нагорный, в беге Юрий Борзаковский, а также баскетболист Виталий Фридзон.
В этому году Александр Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А», дающую ему право работать главным тренером в Первой лиге и дивизионах ниже, а также занимать должность ассистента главного тренера в Российской Премьер-лиге. Мостовой известен выступлениями за московский «Спартак» и ряд иностранных клубов — португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». За сборные СССР, СНГ и России он провел 65 матчей, в которых забил 13 мячей.
Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России 23 июля 2021 года. С лета 2025-го специалист совмещает посты в национальной команде страны и московском «Динамо».