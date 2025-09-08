Плющенко: Вместо Карпина в сборную надо назначить Мостового

«У нас есть только один царь — Александр Мостовой. Я считаю, его обязательно надо назначать на главную позицию в сборную России вместо Карпина. А почему нет? Было бы намного интереснее, и он готов к этому. Саша — уникальный и как тренер, и как игрок. Надо дать ему возможность двигать наш футбол вперед», — приводит слова Плющенко «РБ Спорт».