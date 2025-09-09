Ди Мария предложил подписать со Скалони пожизненный контракт

Напомним, сборная Аргентины обыграла Венесуэлу в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года (3:0).
«Мы должны заключить с ним пожизненный контракт. Все, чего он достиг, все, что он делает, количество игроков, которых он выводит на поле. Надеюсь, он останется с нами еще на много лет», — приводит слова Ди Марии TyC Sports в соцсетях.
Аргентинцы уже гарантировали себе участие на чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В мировом первенстве впервые примут участие 48 сборных. Финал состоится на «Метлайф-стэдиум» в Нью-Джерси.
В отборочном турнире аргентинцам осталось провести один матч — в гостях против Эквадора (10 сентября).
Лионель Скалони возглавил сборную Аргентины в 2018 году. Под его руководством национальная команда дважды выиграла Кубок Америки (2021, 2024) и стала победителем чемпионата мира, который прошел в Катаре в 2022 году.