Месси впервые стал лучшим бомбардиром отборочного турнира ЧМ

В завершившемся минувшей ночью южноамеркианском отборе 38-летний аргентинец провел 12 матчей и забил восемь мячей. На его счету хет-трик в ворота Боливии (6:0), по дублю в ворота Перу (2:0) и Венесуэлы (3:0), а также гол в матче с Эквадором (1:0).
Месси пропустил заключительный матч отбора против Эквадора (0:1), который не имел для аргентинцев никакого турнирного значения, а его конкуренты в бомбардирской гонке не сумели полностью отыграть отставание. Второе место в списке бомбардиров южноамериканского отбора поделили полузащитник сборной Колумбии Луис Диас и нападающий сборной Боливии Мигелито, на счету которых по семь забитых мячей.
Таким образом, Месси впервые за шесть отборочных циклов сумел выиграть награду лучшему бомбардиру южноамериканского отбора. Примечательно, что в отборе к ЧМ-2014 Месси забил на два мяча больше, но тогда он уступил первое место в списке бомбардиров нападающему сборной Уругвая Луису Суаресу, который забил 11 мячей.
Статистика Месси в отборочных циклах к ЧМ
- Отборочный турнир ЧМ-2006: 3 матча, 0 голов
- Отборочный турнир ЧМ-2010: 18 матчей, 4 гола
- Отборочный турнир ЧМ-2014: 14 матчей, 10 голов
- Отборочный турнир ЧМ-2018: 10 матчей, 7 голов
- Отборочный турнир ЧМ-2022: 15 матчей, 7 голов
- Отборочный турнир ЧМ-2026: 12 матчей, 8 голов
Сборная Аргентины стала победителем южноамериканского отбора, набрав в 18 матчах 38 очков. Также путевки на ЧМ-2026 завоевали Эквадор, Колумбия, Уругвай, Бразилия и Парагвай. Сборная Боливии сыграет в стыковых матчах с одной из сборных из другой конфедерации.
Месси является рекордсменом сборной Аргентины по количеству сыгранных матчей (198) и забитых мячей (114). Ранее сообщалось, что матч против Венесуэлы (3:0) стал для него последним домашним матчем в составе «альбиселесте». При этом 38-летний аргентинец пока не определился с вопросом об участии в чемпионате мира, который может стать для него рекордным шестым в карьере. Ранее ни один футболист в истории не выступал на шести мундиалях.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике. На ЧМ-2026 впервые в истории выступят 48 национальных команд.