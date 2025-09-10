Месси впервые стал лучшим бомбардиром отборочного турнира ЧМ

Месси является рекордсменом сборной Аргентины по количеству сыгранных матчей (198) и забитых мячей (114). Ранее сообщалось, что матч против Венесуэлы (3:0) стал для него последним домашним матчем в составе «альбиселесте». При этом 38-летний аргентинец пока не определился с вопросом об участии в чемпионате мира, который может стать для него рекордным шестым в карьере. Ранее ни один футболист в истории не выступал на шести мундиалях.