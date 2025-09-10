Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
13:00
Темп
:
Знамя Труда
Все коэффициенты
П1
11.25
X
4.29
П2
1.42
Футбол. Кубок России
14:30
Космос
:
Велес
Все коэффициенты
П1
6.76
X
4.39
П2
1.46
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
:
Волгарь
Все коэффициенты
П1
6.30
X
3.71
П2
1.55
Футбол. Кубок России
16:00
Волна
:
Тюмень
Все коэффициенты
П1
5.96
X
4.36
П2
1.48
Футбол. Кубок России
16:00
ПСК
:
Динамо Ст
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.71
П2
1.52
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Череповец
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.72
П2
4.50
Футбол. Кубок России
17:00
Текстильщик
:
Динамо Вг
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.40
П2
5.39
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Кубань Холдинг
Все коэффициенты
П1
1.51
X
3.65
П2
7.50
Футбол. Кубок России
18:00
Фанком
:
Химик Дз
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.08
П2
1.36
Футбол. Кубок России
19:30
Кристалл-МЭЗТ
:
Спартак Тм
Все коэффициенты
П1
6.56
X
4.60
П2
1.46

Месси впервые стал лучшим бомбардиром отборочного турнира ЧМ

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси впервые в своей карьере стал лучшим бомбардиром отбора на чемпионат мира. Об этом сообщает Opta.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В завершившемся минувшей ночью южноамеркианском отборе 38-летний аргентинец провел 12 матчей и забил восемь мячей. На его счету хет-трик в ворота Боливии (6:0), по дублю в ворота Перу (2:0) и Венесуэлы (3:0), а также гол в матче с Эквадором (1:0).

Месси пропустил заключительный матч отбора против Эквадора (0:1), который не имел для аргентинцев никакого турнирного значения, а его конкуренты в бомбардирской гонке не сумели полностью отыграть отставание. Второе место в списке бомбардиров южноамериканского отбора поделили полузащитник сборной Колумбии Луис Диас и нападающий сборной Боливии Мигелито, на счету которых по семь забитых мячей.

Таким образом, Месси впервые за шесть отборочных циклов сумел выиграть награду лучшему бомбардиру южноамериканского отбора. Примечательно, что в отборе к ЧМ-2014 Месси забил на два мяча больше, но тогда он уступил первое место в списке бомбардиров нападающему сборной Уругвая Луису Суаресу, который забил 11 мячей.

Статистика Месси в отборочных циклах к ЧМ

  • Отборочный турнир ЧМ-2006: 3 матча, 0 голов
  • Отборочный турнир ЧМ-2010: 18 матчей, 4 гола
  • Отборочный турнир ЧМ-2014: 14 матчей, 10 голов
  • Отборочный турнир ЧМ-2018: 10 матчей, 7 голов
  • Отборочный турнир ЧМ-2022: 15 матчей, 7 голов
  • Отборочный турнир ЧМ-2026: 12 матчей, 8 голов

Сборная Аргентины стала победителем южноамериканского отбора, набрав в 18 матчах 38 очков. Также путевки на ЧМ-2026 завоевали Эквадор, Колумбия, Уругвай, Бразилия и Парагвай. Сборная Боливии сыграет в стыковых матчах с одной из сборных из другой конфедерации.

Месси является рекордсменом сборной Аргентины по количеству сыгранных матчей (198) и забитых мячей (114). Ранее сообщалось, что матч против Венесуэлы (3:0) стал для него последним домашним матчем в составе «альбиселесте». При этом 38-летний аргентинец пока не определился с вопросом об участии в чемпионате мира, который может стать для него рекордным шестым в карьере. Ранее ни один футболист в истории не выступал на шести мундиалях.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике. На ЧМ-2026 впервые в истории выступят 48 национальных команд.