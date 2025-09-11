«Меня никто не приглашал». Нойер — о возвращении в сборную

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал свое возможное возвращение в сборную Германии. Об этом сообщает Bayern & Germany.
«Во-первых, меня никто не приглашал. Это было мое осознанное решение — больше не выступать за сборную и завершить карьеру в международном футболе. Так что для меня это даже не вариант.
Я провел там очень успешное и приятное время, и я совсем не думаю о том, вернется ли Мануэль Нойер в сборную и как именно. Домашний чемпионат Европы стал для меня прекрасным завершением. Думаю, немецкий футбол многому меня научил, возможно, и я дал что-то немецкому футболу», — сказал Нойер.
Мануэль Нойер провел 124 матча за сборную Германии, в которых пропустил 118 мячей и 51 раз отыграл «на ноль». Вместе с национальной командой в 2014 году он стал чемпионом мира, а также трижды выигрывал бронзовые награды ЧМ-2010, Евро-2012 и Евро-2016.
После ухода Нойера ворота сборной Германии защищали Марк-Андре тер Стеген («Барселона»), Александер Нюбель («Штуттгарт») и Оливер Бауманн («Хоффенхайм»). Немецкая сборная пропускала минимум один мяч в каждом из семи последних матчей.
Юлиан Нагельсманн
Майкл О`Нилл
Серж Гнабри
(Ник Вольтемаде)
7′
Надим Амири
(Давид Раум)
69′
Флориан Вирц
72′
Исаак Прайс
(Джастин Девенни)
34′
1
Оливер Бауманн
15
Вальдемар Антон
22
Давид Раум
7
Джейми Левелинг
17
Флориан Вирц
3
Робин Кох
6
Йозуа Киммих
20
Серж Гнабри
61′
10
Надим Амири
11
Ник Вольтемаде
61′
9
Максимилиан Байер
2
Антонио Рюдигер
26′
82′
4
Джонатан Та
5
Паскаль Грос
66′
8
Леон Горецка
1
Бэйли Пикок-Фаррелл
5
Трай Хьюм
17
Патрик Макнэйр
2
Конор Брэдли
63′
15
Джастин Девенни
62′
19
Ши Чарльз
4
Эоин Тоал
88′
3
Руайри Макконвилл
7
Итан Гэлбрейт
53′
76′
6
Джордж Сэвилл
90′
16
Алистер Макканн
76′
8
Каллум Маршалл
14
Исаак Прайс
88′
20
Джейми Макдоннелл
11
Джейми Рид
70′
9
Дион Чарльз
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти