«Меня никто не приглашал». Нойер — о возвращении в сборную

39-летний вратарь объявил о завершение карьеры в национальной сборной в августе 2024 года.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал свое возможное возвращение в сборную Германии. Об этом сообщает Bayern & Germany.

«Во-первых, меня никто не приглашал. Это было мое осознанное решение — больше не выступать за сборную и завершить карьеру в международном футболе. Так что для меня это даже не вариант.

Я провел там очень успешное и приятное время, и я совсем не думаю о том, вернется ли Мануэль Нойер в сборную и как именно. Домашний чемпионат Европы стал для меня прекрасным завершением. Думаю, немецкий футбол многому меня научил, возможно, и я дал что-то немецкому футболу», — сказал Нойер.

Мануэль Нойер провел 124 матча за сборную Германии, в которых пропустил 118 мячей и 51 раз отыграл «на ноль». Вместе с национальной командой в 2014 году он стал чемпионом мира, а также трижды выигрывал бронзовые награды ЧМ-2010, Евро-2012 и Евро-2016.

После ухода Нойера ворота сборной Германии защищали Марк-Андре тер Стеген («Барселона»), Александер Нюбель («Штуттгарт») и Оливер Бауманн («Хоффенхайм»). Немецкая сборная пропускала минимум один мяч в каждом из семи последних матчей.

Германия
3:1
Первый тайм: 1:1
Северная Ирландия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа A
7.09.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
RheinEnergieStadion, 43169 зрителей
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн
Майкл О`Нилл
Голы
Германия
Серж Гнабри
(Ник Вольтемаде)
7′
Надим Амири
(Давид Раум)
69′
Флориан Вирц
72′
Северная Ирландия
Исаак Прайс
(Джастин Девенни)
34′
Составы команд
Германия
1
Оливер Бауманн
15
Вальдемар Антон
22
Давид Раум
7
Джейми Левелинг
17
Флориан Вирц
3
Робин Кох
6
Йозуа Киммих
20
Серж Гнабри
61′
10
Надим Амири
11
Ник Вольтемаде
61′
9
Максимилиан Байер
2
Антонио Рюдигер
26′
82′
4
Джонатан Та
5
Паскаль Грос
66′
8
Леон Горецка
Северная Ирландия
1
Бэйли Пикок-Фаррелл
5
Трай Хьюм
17
Патрик Макнэйр
2
Конор Брэдли
63′
15
Джастин Девенни
62′
19
Ши Чарльз
4
Эоин Тоал
88′
3
Руайри Макконвилл
7
Итан Гэлбрейт
53′
76′
6
Джордж Сэвилл
90′
16
Алистер Макканн
76′
8
Каллум Маршалл
14
Исаак Прайс
88′
20
Джейми Макдоннелл
11
Джейми Рид
70′
9
Дион Чарльз
Статистика
Германия
Северная Ирландия
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
6
1
Угловые
3
5
Фолы
9
13
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти