«Меня никто не приглашал». Нойер — о возвращении в сборную

«Во-первых, меня никто не приглашал. Это было мое осознанное решение — больше не выступать за сборную и завершить карьеру в международном футболе. Так что для меня это даже не вариант.



Я провел там очень успешное и приятное время, и я совсем не думаю о том, вернется ли Мануэль Нойер в сборную и как именно. Домашний чемпионат Европы стал для меня прекрасным завершением. Думаю, немецкий футбол многому меня научил, возможно, и я дал что-то немецкому футболу», — сказал Нойер.