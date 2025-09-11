В Косово придумали, чем ответить сборной Испании на непризнание

Во всей официальной информации по матчу испанская сторона отзывалась о сопернике как о команде «территории Косово», поскольку Испания официально не признает независимость этой частично признанной балканской республики и ее отделение от Сербии.
В ответ косовары в афише матча назвали Испанию «Аль-Андалус». Так в Средние века в Арабском халифате называли завоеванную территорию Пиренейского полуострова.
В составе сборной Испании отличились Жоэль Рока («Жирона»), Икер Браво («Удинезе») и Адриан Ниньо («Малага»). Единственный гол албанцев на счету Ариана Хасани.