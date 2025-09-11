Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
17:00
Амкал
:
Салют Белгород
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.27
П2
4.21
Футбол. Кубок России
19:30
Леон Сатурн
:
Broke Boys
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.05
П2
2.10
Футбол. Кубок России
завершен
Иркутск
3
:
КДВ
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Машук-КМВ
0
:
Кубань Холдинг
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Фанком
0
:
Химик Дз
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
1
:
Спартак Тм
0
П1
X
П2

В Косово придумали, чем ответить сборной Испании на непризнание

В рамках квалификации молодежного Евро-2027 испанская сборная U21 обыграла сверстников из Косово со счетом 3:1.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Во всей официальной информации по матчу испанская сторона отзывалась о сопернике как о команде «территории Косово», поскольку Испания официально не признает независимость этой частично признанной балканской республики и ее отделение от Сербии.

В ответ косовары в афише матча назвали Испанию «Аль-Андалус». Так в Средние века в Арабском халифате называли завоеванную территорию Пиренейского полуострова.

В составе сборной Испании отличились Жоэль Рока («Жирона»), Икер Браво («Удинезе») и Адриан Ниньо («Малага»). Единственный гол албанцев на счету Ариана Хасани.