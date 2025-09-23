Представитель Азмуна: Сердар очень хочет сыграть с Россией

Агент Мехди Хагитали, представляющий интересы нападающего «Шабаб Аль-Ахли» и сборной Ирана Сердара Азмуна, высказался о предстоящем матче национальной команды с Россией.
«На Азмуна рассчитывают в сборной Ирана. Три дня назад он забил очередной мяч за клуб и находится в отличной форме. Общался с ним, и он очень хочет сыграть со сборной России в Волгограде. Ждем окончательного списка сборной Ирана, в который, я уверен, он, как лидер команды, попадет», — приводит слова Хагитали Sport24.
В настоящий момент 30-летний иранский нападающий выступает за ОАЭ за клуб «Шабаб Аль-Ахли». После ухода из Российской Премьер-лиги Азмун играл за леверкузенский «Байер» и «Рому».
В составе «Зенита» Азмун завоевал три титула чемпиона страны, Кубок и два Суперкубка России. Форвард стал лучшим бомбардиром сезона-2019/20 и лучшим футболистом сезона-2020/21 по версии РФС. Во время своих выступлений за «Зенит» форвард отыграл 104 матча, забил 62 мяча и отдал 23 голевых передачи. Помимо «Зенита» Азмун в России играл еще за «Рубин» и «Ростов». Всего в РПЛ Азмун провел 258 игр.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В 2025 году сборная России сыграла товарищеские матчи с командами Гренады (5:0), Замбии (5:0), Нигерии (1:1), Беларуси (4:1), Иордании (0:0) и Катара (4:1).