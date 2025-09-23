Представитель Азмуна: Сердар очень хочет сыграть с Россией

«На Азмуна рассчитывают в сборной Ирана. Три дня назад он забил очередной мяч за клуб и находится в отличной форме. Общался с ним, и он очень хочет сыграть со сборной России в Волгограде. Ждем окончательного списка сборной Ирана, в который, я уверен, он, как лидер команды, попадет», — приводит слова Хагитали Sport24.