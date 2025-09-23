Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Атлетик
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.83
П2
7.80
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.26
П2
3.44
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Реал
Все коэффициенты
П1
9.00
X
6.20
П2
1.35
Футбол. Испания
22:30
Севилья
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.45
П2
2.40
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Пиза
2
П1
X
П2

Представитель Азмуна: Сердар очень хочет сыграть с Россией

10 октября в Волгограде состоится товарищеский матч между сборными России и Ирана.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images

Агент Мехди Хагитали, представляющий интересы нападающего «Шабаб Аль-Ахли» и сборной Ирана Сердара Азмуна, высказался о предстоящем матче национальной команды с Россией.

«На Азмуна рассчитывают в сборной Ирана. Три дня назад он забил очередной мяч за клуб и находится в отличной форме. Общался с ним, и он очень хочет сыграть со сборной России в Волгограде. Ждем окончательного списка сборной Ирана, в который, я уверен, он, как лидер команды, попадет», — приводит слова Хагитали Sport24.

В настоящий момент 30-летний иранский нападающий выступает за ОАЭ за клуб «Шабаб Аль-Ахли». После ухода из Российской Премьер-лиги Азмун играл за леверкузенский «Байер» и «Рому».

В составе «Зенита» Азмун завоевал три титула чемпиона страны, Кубок и два Суперкубка России. Форвард стал лучшим бомбардиром сезона-2019/20 и лучшим футболистом сезона-2020/21 по версии РФС. Во время своих выступлений за «Зенит» форвард отыграл 104 матча, забил 62 мяча и отдал 23 голевых передачи. Помимо «Зенита» Азмун в России играл еще за «Рубин» и «Ростов». Всего в РПЛ Азмун провел 258 игр.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В 2025 году сборная России сыграла товарищеские матчи с командами Гренады (5:0), Замбии (5:0), Нигерии (1:1), Беларуси (4:1), Иордании (0:0) и Катара (4:1).