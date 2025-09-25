В РФС хотят провести товарищеский матч сборной в Америке

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что федерация изучает вариант организации товарищеских матчей в Северной или Южной Америке в июне 2026 года.
— Переговоры по следующему году ведутся. В марте мы хотели бы сыграть на территории России, ведем переговоры с рядом сборных, в том числе с уже отобравшимися на чемпионат мира. В июне, с определенной долей вероятности, рассматриваем вариант с товарищескими играми на территории Северной или Южной Америки. Многие сборные в это время могут уже находиться там и готовиться к чемпионату мира, адаптироваться ко времени.
— В Северной Америке вы имеете в виду Мексику, поскольку в США и Канаду в нынешней политической ситуации попасть будет трудно?
— Я пока не говорю про США и Канаду. Есть разные варианты — это страны Северной и Южной Америки, — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. С тех пор национальная команда проводит лишь товарищеские матчи.
В 2025 году сборная России сыграла товарищеские матчи с командами Гренады (5:0), Замбии (5:0), Нигерии (1:1), Беларуси (4:1), Иордании (0:0) и Катара (4:1). В октябре подопечные Валерия Карпина сначала сразятся с Ираном (10 число), а потом с Боливией (14 число).