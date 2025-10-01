Выбран лучший игрок сборной Англии в сезоне. Кейн лишь третий

Завершилось голосование фанатов за лучшего футболиста сборной Англии в сезоне-2024/2025. Первое место занял полузащитник Джуд Беллингем. Вторая позиция у Деклана Райса, а тройку замкнул Гарри Кейн.
В 2025 году Джуд Беллингем провел за национальную команду 3 официальных матча, в которых отдал 1 голевую передачу, а также принял участие в товарищеской игре с Сенегалом, где не отметился результативными действиями.
Беллингем, представляющий «Реал», стал только вторым победителем такого голосования среди игроков не из английских клубов. В 2006 году лучшим игроком сборной Англии был признан Оуэн Харгривз, на тот момент выступавший за «Баварию». В прошлом году голосование выигрывал Коул Палмер, в двух предыдущих годах — Букайо Сака.
В октябре сборная Англии проведет товарищеский матч против Уэльса и матч против Латвии в рамках отборочного турнироа на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Джуд Беллингем — воспитанник клуба «Бирмингем Сити», откуда перешел в дортмундскую «Боруссию». Летом 2023 года он перешел в мадридский «Реал». Сумма трансфера оценивается примерно в 133,9 млн евро, учитывая различные бонусы.