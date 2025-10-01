Выбран лучший игрок сборной Англии в сезоне. Кейн лишь третий

Беллингем, представляющий «Реал», стал только вторым победителем такого голосования среди игроков не из английских клубов. В 2006 году лучшим игроком сборной Англии был признан Оуэн Харгривз, на тот момент выступавший за «Баварию». В прошлом году голосование выигрывал Коул Палмер, в двух предыдущих годах — Букайо Сака.