Инфантино: ФИФА не может решить геополитические проблемы

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что решение геополитических проблем невозможно для организации, однако она должна продвигать футбол по всему миру.
«ФИФА не может решить геополитические проблемы, но она может и должна продвигать футбол во всем мире, используя его объединяющие, образовательные, культурные и гуманитарные ценности. Мы стремимся использовать силу футбола для объединения людей в разобщенном мире. Мы думаем о тех, кто страдает от многочисленных конфликтов, существующих сегодня по всему миру, и самое важное послание, которое футбол может донести сейчас, — это послание мира и единства», — приводит слова Инфантино сайт ФИФА.
Отметим, что 2 октября, в четверг, состоялось заседание совета ФИФА. Вопрос участия израильских сборных и клубов не был поднят в ходе заседания. Ранее эксперты ООН призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля от участия в международных соревнованиях из-за геноцида на оккупированной войсками Израиля палестинской территории.
Напомним, в 2022 году организации уже отстранили сборную России на неопределенный срок из-за событий на Украине. Национальная команда может принимать участие только в товарищеских матчах.