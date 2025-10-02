Инфантино: ФИФА не может решить геополитические проблемы

«ФИФА не может решить геополитические проблемы, но она может и должна продвигать футбол во всем мире, используя его объединяющие, образовательные, культурные и гуманитарные ценности. Мы стремимся использовать силу футбола для объединения людей в разобщенном мире. Мы думаем о тех, кто страдает от многочисленных конфликтов, существующих сегодня по всему миру, и самое важное послание, которое футбол может донести сейчас, — это послание мира и единства», — приводит слова Инфантино сайт ФИФА.