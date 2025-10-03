Карпин вызвал 30 футболистов на матчи с Ираном и Боливией

10 октября сборная России сыграет в Волгограде против команды Ирана, 14 октября в Москве встретится с соперниками из Боливии. Главный тренер сборной России Валерий Карпин определил итоговый состав команды на октябрьский учебно-тренировочный сбор. В итоговый состав вошли 30 футболистов.
Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»).
Защитники: Мингиян Бевеев («Балтика»), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба — «Ростов»), Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов («Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все — ЦСКА), Максим Осипенко («Динамо» Москва), Руслан Литвинов («Спартак»).
Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин (все — «Динамо» Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев (все — «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков («Зенит»), Наиль Умяров («Спартак»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Константин Кучаев («Ростов»).
Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо» Москва).
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. В 2025 году сборная России сыграла товарищеские матчи с командами Гренады (5:0), Замбии (5:0), Нигерии (1:1), Беларуси (4:1), Иордании (0:0) и Катара (4:1).