Харри Кейн пропустит предстоящий матч сборной Англии

«Если вы никогда не выигрывали Уимблдон, вы, возможно, один из претендентов, но вы не фаворит.



Есть Бразилия, Аргентина, Испания и Франция. Это не значит, что у нас нет шансов. Мы хотим пройти весь путь на 100%, но роли должны быть четкими. Нам нужно приехать лучшей командой. На чемпионат мира мы поедем аутсайдерами, потому что не выигрывали его десятилетиями, и нам придется играть с командами, которые за это время неоднократно побеждали.



Не понимаю, зачем нам обременять себя мыслью о том, что мы фавориты. Когда мы в последний раз побеждали? Давайте двигаться шаг за шагом, и это само собой влечет за собой следующий шаг», — цитирует Тухеля Daily Mail.