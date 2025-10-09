Ричмонд
Харри Кейн пропустит предстоящий матч сборной Англии

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн не поможет национальной команде в товарищеском матче против Уэльса.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

У форварда небольшое повреждение.

«Харри пропустит завтрашний матч. В своей последней игре за “Баварию” он получил ушиб. Ему было слишком больно бить по мячу, и играть завтра было бы слишком рискованно. Мы дали ему возможность отдохнуть. Я уверен, что он будет готов к матчу с Латвией», — сказал главный тренер сборной Англии Томас Тухель на пресс-конференции.

Сегодня, 9 октября, Сборная Англии сыграет против Уэльса в товарищеском матче. 14 октября англичане встретятся со сборной Латвии в матче квалификации ЧМ-2026.

Также Тухель ответил на вопрос о том, считает ли он сборную Англии фаворитом предстоящего ЧМ-2026.

«Если вы никогда не выигрывали Уимблдон, вы, возможно, один из претендентов, но вы не фаворит.

Есть Бразилия, Аргентина, Испания и Франция. Это не значит, что у нас нет шансов. Мы хотим пройти весь путь на 100%, но роли должны быть четкими. Нам нужно приехать лучшей командой. На чемпионат мира мы поедем аутсайдерами, потому что не выигрывали его десятилетиями, и нам придется играть с командами, которые за это время неоднократно побеждали.

Не понимаю, зачем нам обременять себя мыслью о том, что мы фавориты. Когда мы в последний раз побеждали? Давайте двигаться шаг за шагом, и это само собой влечет за собой следующий шаг», — цитирует Тухеля Daily Mail.

Единственный раз англичане побеждали на чемпионате мира в 1966 году, обыграв в финале ФРГ в дополнительное время со счетом 4:2.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.