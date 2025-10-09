Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.30
П2
7.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
31.00
X
9.50
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.15
П2
2.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
75.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.60
П2
1.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Чехия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.40
П2
2.41
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Фарерские острова
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.30
П2
2.26

Сборная Аргентины разгромила Нигерию в ⅛ финала молодежного ЧМ

Национальная команда Аргентины обыграла Нигерию в матче ⅛ финала молодежного чемпионата мира (U20) со счетом 4:0.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В составе победителей дубль оформил Маэр Каррисо (23-я и 53-я минуты), выступающий за аргентинский «Велес». Еще по голу забили нападающий «Байера» Алехо Сарко (2) и форвард «Интер Майами» Матео Сильветти (66).

За выход в полуфинал аргентинцы поборются с Мексикой, которая одержала победу над Чили (4:1). В другой четвертьфинальной паре встретятся Испания и Колумбия, обыгравшие Украину (1:0) и ЮАР (3:1) соответственно. Также в ¼ финала вышли сборные Норвегии и Франции. Норвежцы обыграли Парагвай со счетом 1:0, а французы были сильнее Японии (1:0).

Молодежный чемпионат мира проходит в Чили и завершится 19 октября.