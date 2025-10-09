Сборная Аргентины разгромила Нигерию в ⅛ финала молодежного ЧМ

За выход в полуфинал аргентинцы поборются с Мексикой, которая одержала победу над Чили (4:1). В другой четвертьфинальной паре встретятся Испания и Колумбия, обыгравшие Украину (1:0) и ЮАР (3:1) соответственно. Также в ¼ финала вышли сборные Норвегии и Франции. Норвежцы обыграли Парагвай со счетом 1:0, а французы были сильнее Японии (1:0).