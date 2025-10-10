Матч сборной с Ираном, отбор на ЧМ, «Мастерс» в Шанхае и КХЛ: что смотреть сегодня

Теннис. Турнир серии «Мастерс». Шанхай (Китай). ¼ финала. Даниил Медведев (Россия, 16) — Алекс Де Минаур (Австралия, 7)
13:30* (время начала матча может измениться). Где смотреть: «Кинопоиск».
В четвертьфинале шанхайского турнира Медведев сыграет против Алекса Де Минаура. Теннисисты встретятся друг с другом в 12-й раз. На данный момент в личных встречах впереди россиянин — 7:4. В последней встрече, состоявшейся в апреле на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло, победу праздновал австралиец. Однако на «харде» у Медведева большое преимущество над сегодняшним соперником. Сможет ли Даниил выйти в полуфинал или победа останется за Де Минауром?
КХЛ. Регулярный чемпионат. «Металлург» (Магнитогорск) — «Торпедо» (Нижний Новгород)
16:50. Где смотреть: «КХЛ ТВ»
Нижегородцы начали сезон впечатляющей серией из шести побед подряд. Однако затем немного сбавили темп. На данный момент «Торпедо» занимает второе место, уступив лидерство в Западной конференции ярославскому «Локомотиву». Магнитогорцы же являются лидерами Востока, демонстрируя при этом яркую атакующую игру.
Во вторник соперники провели очную встречу в Нижнем Новгороде. Убедительную победу со счетом 5:1 одержали гости. Теперь «Металлург» постарается повторить недавний успех на домашней арене.
Футбол. Отборочный турнир ЧМ-2026. Группа J. Казахстан — Лихтенштейн
17:00. Где смотреть: «Okko Спорт».
В начале сентября сборная Казахстана потерпела болезненное поражение от бельгийцев — 0:6, После игры подал в отставку главный тренер команды Али Алиев. В октябрьских матчах возглавлять казахстанский коллектив временно будет Талгат Байсуфинов. Соперник для первой игры с новым наставником выпал вполне удачный — сборная Лихтенштейна проиграла все предыдыущие матчи отборочного турнира, включая мартовскую игру дома против Казахстана (0:2). Сможет ли сегодня сборная Казахстана одержать победу или Лихтенштейн преподнесет сенсацию?
Футбол. Товарищеский матч. Россия — Иран
19:00. Где смотреть: «Матч ТВ».
На «Волгоград-Арене» состоится товарищеский матч сборных России и Ирана по футболу. Соперники встречались друг с другом три раза. Все игры имели товарищеский статус. Один раз победили иранцы, еще два матча завершился вничью. Одержит ли сегодня команда Валерия Карпина первую победу над иранцами в истории?
В 2025 году сборная России сыграла товарищеские матчи с командами Гренады (5:0), Замбии (5:0), Нигерии (1:1), Беларуси (4:1), Иордании (0:0) и Катара (4:1). 14 октября россияне в Москве сыграют со сборной Боливии.
КХЛ. Регулярный чемпионат. «Динамо» (Москва) — ЦСКА
19:15. Где смотреть: «КХЛ Prime».
В начале сентября армейцы в домашнем матче разгромили «Динамо» со счетом 6:2, однако затем дела у команды пошли не самым лучшим образом. По статистике выездных игр этого сезона ЦСКА входит в пятерку команд с самой низкой результативностью, по итогам пяти встреч красно-синие забросили всего 11 шайб. В Западной конференции команда расположилась на восьмом месте, в ее активе 13 баллов.
«Динамо» начало чемпионат с продолжительной неудачной серии игр, но сейчас команда Алексея Кудашова регулярно набирает очки и в турнирной таблице находится выше сегодняшнего соперника (6-е место). Эксперты и букмекеры именно хозяев считают фаворитами встречи. За ходом встречи можно проследить благодаря прямой трансляции на «КХЛ Prime».
Футбол. Отборочный турнир ЧМ-2026. Группа D. Франция — Азербайджан
21:45. Где смотреть: «Okko Спорт».
Французы уверенно начали отборочный турнир, победив в первых двух турах сборные Украины и Исландии. Подопечным Дидье Дешама будет противостоять команда Азербайджана. В турнирной таблице группы D Азербайджан располагается на последнем месте. Команда этой страны вообще не побеждала полтора года, после победы в в товарищеской игре над сборной Казахстана — 3:2.
Французы являются безоговорочным фаворитом сегодняшней встречи. Помешать набрать три очка в домашнем поединке не должна даже череда травм в атакующей линии команды. Из-за повреждений матч в Париже пропустят обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле, а также Дезире Дуэ, Брэдли Барколя и Райан Шерки.