Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.11
X
10.75
П2
35.00
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Иран
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.95
П2
5.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Ирландия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.40
П2
3.15
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Германия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.05
X
19.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Словения
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.26
П2
3.22
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.50
П2
3.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Украина
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.35
П2
2.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.01
X
45.00
П2
80.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Бельгия
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.50
П2
22.00

Определились все четвертьфиналисты молодежного чемпионата мира

Накануне состоялись последние матчи ⅛ финала чемпионата мира по футболу до 20 лет, который проходит в Чили.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AFP 2023

Сборная Марокко обыграла команду Кореи в последнем матче ⅛ финала молодежного чемпионата мира — 2:1. В начале игры марокканцы вышли вперед благодаря автоголу. Сразу после перерыва африканская команда удвоила свое преимущество. Отличился нападающий португальского клуба «Фамаликан» Яссир Забири. В концовке корейцам удалось отыграть один мяч — пенальти реализовал Ким Тэ-вон.

В другом матче сборная США разгромила сборную Италии — 3:0. Счет в матче на 15-й минуте открыл лидер американской команды полузащитник «Пармы» Бенджамин Кремаски. На 79-й минуте хавбек Нико Цакирис удвоил преимущество сборной США. На 90+3-й минуте Кремаски оформил дубль и установил окончательный счет.

Таким образом стали известны все четвертьфинальные пары турнира: Мексика — Аргентина, Испания — Колумбия, США — Марокко, Норвегия — Франция.

Матчи ¼ финала пройдут с 11 по 13 октября. Полуфиналы запланированы на 15 октября, а финал состоится 20 октября на стадионе «Насьональ де Чили» в Сантьяго.

Молодежный чемпионат мира проходит в 24-й раз. На дебютном турнире, прошедшем в Тунисе в 1977 году, победила сборная СССР. Чаще всего побеждали команды Аргентины и Бразилии — по 6 и 5 раз, соответственно. Действующими чемпионами мира является сборная Уругвая. В 2023 году в финале прошедшего в Аргентине мундиаля уругвайцы со счетом 1:0 переиграли команду Италии.