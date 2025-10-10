Определились все четвертьфиналисты молодежного чемпионата мира

Сборная Марокко обыграла команду Кореи в последнем матче ⅛ финала молодежного чемпионата мира — 2:1. В начале игры марокканцы вышли вперед благодаря автоголу. Сразу после перерыва африканская команда удвоила свое преимущество. Отличился нападающий португальского клуба «Фамаликан» Яссир Забири. В концовке корейцам удалось отыграть один мяч — пенальти реализовал Ким Тэ-вон.
В другом матче сборная США разгромила сборную Италии — 3:0. Счет в матче на 15-й минуте открыл лидер американской команды полузащитник «Пармы» Бенджамин Кремаски. На 79-й минуте хавбек Нико Цакирис удвоил преимущество сборной США. На 90+3-й минуте Кремаски оформил дубль и установил окончательный счет.
Таким образом стали известны все четвертьфинальные пары турнира: Мексика — Аргентина, Испания — Колумбия, США — Марокко, Норвегия — Франция.
Матчи ¼ финала пройдут с 11 по 13 октября. Полуфиналы запланированы на 15 октября, а финал состоится 20 октября на стадионе «Насьональ де Чили» в Сантьяго.
Молодежный чемпионат мира проходит в 24-й раз. На дебютном турнире, прошедшем в Тунисе в 1977 году, победила сборная СССР. Чаще всего побеждали команды Аргентины и Бразилии — по 6 и 5 раз, соответственно. Действующими чемпионами мира является сборная Уругвая. В 2023 году в финале прошедшего в Аргентине мундиаля уругвайцы со счетом 1:0 переиграли команду Италии.