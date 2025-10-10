Определились все четвертьфиналисты молодежного чемпионата мира

Молодежный чемпионат мира проходит в 24-й раз. На дебютном турнире, прошедшем в Тунисе в 1977 году, победила сборная СССР. Чаще всего побеждали команды Аргентины и Бразилии — по 6 и 5 раз, соответственно. Действующими чемпионами мира является сборная Уругвая. В 2023 году в финале прошедшего в Аргентине мундиаля уругвайцы со счетом 1:0 переиграли команду Италии.