Матч Испания — Грузия 11 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Напомним, что на дебютном Евро Грузия вышла из очень непростой группы с Португалией, Турцией и Чехией, а в ⅛ финала встретилась как раз с Испанией. Поначалу даже показалась, что грузинская сказка продолжится, когда защитник испанцев Ле Норман срезал мяч в свои ворота, но к перерыву испанцы взяли себя в руки, сравняли усилиями будущего обладателя «Золотого мяча» Родри, ну, а во втором тайме поставили все на свои места, забив еще трижды. Все равно, грузинских футболистов встречали дома как героев. Дальше пошли серые будни: в Лиге наций все было уже не так интересно, а стартовый матч квалификации ЧМ-2026 в Тбилиси грузины проиграли Турции со счетом 2:3. Перспективы навязать борьбу более опытным командам сразу померкли, но во 2-м туре Хвича Кварацхелия и компания уверенно разобрались с Болгарией (3:0), которая в квартете Е, по-видимому, будет аутсайдером. Результаты прошедших матчей и расписание квалификации чемпионата мира по футболу 2026 вы можете найти здесь.