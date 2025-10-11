Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Матч Испания — Грузия 11 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

В субботу, 11 октября, в рамках отборочного турнира ЧМ-2026 встретятся сборные Испании и Грузии.

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: Pat Elmont - UEFA/UEFA via Getty Images

Матч начнется в 21:45 мск и пройдет на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче. Главный арбитр встречи — Манфредас Лукьянчукас из Литвы. Игру Испания — Грузия в прямом эфире покажет «Okko». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.

Действующие чемпионы Европы по-прежнему в большом порядке. Да, подопечные Луиса де ла Фуэнте летом уступили Португалии в финале Лиги наций, но лишь в серии пенальти, зато старт квалификации ЧМ-2026 вышел безупречным: 3:0 с Болгарией и 6:0 с Турцией, причем обе разгромные победы были одержаны в гостях. Со следующим соперником сыграть предстоит дома, и это интересная сборная Грузии под началом Вилли Саньоля, которая так ярко выступила на Евро-2024.

Напомним, что на дебютном Евро Грузия вышла из очень непростой группы с Португалией, Турцией и Чехией, а в ⅛ финала встретилась как раз с Испанией. Поначалу даже показалась, что грузинская сказка продолжится, когда защитник испанцев Ле Норман срезал мяч в свои ворота, но к перерыву испанцы взяли себя в руки, сравняли усилиями будущего обладателя «Золотого мяча» Родри, ну, а во втором тайме поставили все на свои места, забив еще трижды. Все равно, грузинских футболистов встречали дома как героев. Дальше пошли серые будни: в Лиге наций все было уже не так интересно, а стартовый матч квалификации ЧМ-2026 в Тбилиси грузины проиграли Турции со счетом 2:3. Перспективы навязать борьбу более опытным командам сразу померкли, но во 2-м туре Хвича Кварацхелия и компания уверенно разобрались с Болгарией (3:0), которая в квартете Е, по-видимому, будет аутсайдером. Результаты прошедших матчей и расписание квалификации чемпионата мира по футболу 2026 вы можете найти здесь.

Есть ли интрига в сегодняшнем ремейке матча плей-офф Евро? У сборной Испании очень много травм, особенно стоит отметить потерю вундеркинда Ламина Ямаля, но дело в том, что «Красная фурия» обладает огромной, по сравнению с Грузией, обоймой игроков, которых можно вызвать на подмену. Весь длинный список испанских футболистов, которые не могут выйти против Грузии, значит меньше, чем новости о состоянии одного-единственного, зато лучшего игрока соперника. Хвича получил травму бедра в игре «ПСЖ» с «Осером» 27 сентября. Сначала казалось, что все плохо: полузащитник пропустил матч Лиги чемпионов с «Барселоной» плюс следующий тур Лиги 1, но на тренировках сборной работал визуально без проблем. Насколько он готов выйти против могучей Испании, пока точно неизвестно, хотя говорили, что этот матч он пропустит, а вот 14-го числа в Турции уже может помочь своей команде.

Впрочем, букмекеры не оставляют задиристой Грузии шансов против одной из сильнейших сборных мира. Коэффициент на то, что подопечным Вилли Саньоля удастся не проиграть в Эльче, аж 6,11. На ничью — 9,00. На победу — 19,0. Ставки на победу Испании вряд ли будут делать даже ее болельщики, потому что коэффициент на это событие — всего 1,16. Голов ждут много: тотал больше 2.5 мяча идет за 1,36, меньше 2.5 мяча — 2,95.

