Матч Португалия — Венгрия 14 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Развязка скоротечного отборочного турнира ЧМ-2026 в Европе близка. Португалия, как одна из немногих команд, которые пока не теряли очков в квалификации, уже сегодня может оформить путевку на турнир в Северной Америке будущим летом. Для этого ей нужно победить дома венгров и дождаться потери очков Арменией в Дублине против Ирландии. Понятно, что первое место в группе F от Криштиану и компании никуда не денется, но можно оформить его, не дожидаясь ноябрьских матчей.
Что касается Венгрии, у команды Марко России хорошие шансы на попадание в весенние матчи плей-офф, и очень полезно было бы взять и зацепить, например, очко за ничью в Лиссабоне, но главные матчи за второе место в группе против Ирландии и Армении еще впереди. Важным шагом к потенциальным стыкам стала первая в кампании победа над Арменией 11 октября (2:0) — до этого были ничья с Ирландией в гостях (2:2) и поражение от Португалии дома (2:3). У самой Португалии пока только победы. Результаты прошедших матчей и расписание квалификации чемпионата мира по футболу 2026 вы можете найти здесь.
Именно Венгрия пока напрягла экс-чемпионов Европы больше всех: 9 сентября в Будапеште пришлось спасаться от ничьей на 86-й минуте победным голом Канселу. Наверняка сегодня португальцы захотят показать, что Собослаи, Керкезу, Орбану, Варге и Шаллаи пока рано мериться силами с их командой, и добиться более уверенной победы, чем в субботу с Ирландией (1:0). Тогда Роналду не забил пенальти, а массированное давление на чужие ворота принесло успех лишь на 91-й минуте, когда Рубен Невеш все-таки заставил вратаря Келлехера достать мяч из сетки ворот. Даже без травмированного Жоау Феликса в распоряжении тренера Роберто Мартинеса великолепная обойма футболистов, а Роналду, сплоховавшему в предыдущей игре, точно захочется улучшить свой мировой рекорд по голам за сборную.
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу сборной Португалии можно с коэффициентом 1,23. Шансы сборной Венгрии оценили в 13,00. Ничья идет с коэффициентом 6,10. По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1,45, а тотал меньше 2.5 мяча идет за 2,70. Наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу хозяев за 7,00.