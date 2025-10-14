Матч Португалия — Венгрия 14 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Что касается Венгрии, у команды Марко России хорошие шансы на попадание в весенние матчи плей-офф, и очень полезно было бы взять и зацепить, например, очко за ничью в Лиссабоне, но главные матчи за второе место в группе против Ирландии и Армении еще впереди. Важным шагом к потенциальным стыкам стала первая в кампании победа над Арменией 11 октября (2:0) — до этого были ничья с Ирландией в гостях (2:2) и поражение от Португалии дома (2:3). У самой Португалии пока только победы. Результаты прошедших матчей и расписание квалификации чемпионата мира по футболу 2026 вы можете найти здесь.