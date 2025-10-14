Крыса выбежала на поле в матче сборных Уэльса и Бельгии: видео

В составе сборной Бельгии дважды отличился Кевин де Брейне (18-я и 76-я минуты), оба мяча были забиты с 11-метровой отметки, еще по голу на счету Тома Менье (24) и Леандро Троссарда (90) У Уэльса мячи забили Джо Родон (8) и Натан Бродхед.