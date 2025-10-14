Ричмонд
Крыса выбежала на поле в матче сборных Уэльса и Бельгии: видео

Сборная Бельгии обыграла Уэльс в матче 8-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года (4:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Матч прошел в Кардиффе и закончился победой сборной Бельгии со счетом 4:2.

Крыса выбежала на поле на 66‑й минуте встречи. Вратарь бельгийской команды Тибо Куртуа пытался поймать ее, но его усилия не увенчались успехом. В итоге с поля животное прогнал игрок сборной Уэльса Бреннан Джонсон.

В составе сборной Бельгии дважды отличился Кевин де Брейне (18-я и 76-я минуты), оба мяча были забиты с 11-метровой отметки, еще по голу на счету Тома Менье (24) и Леандро Троссарда (90) У Уэльса мячи забили Джо Родон (8) и Натан Бродхед.

Благодаря этой победе Бельгия вышла на первое место в группе J с 14 очками. Ближайший преследователь Северная Македония отстает от бельгийцев на один балл. Уэльс замыкает тройку лидеров, набрав 10 очков.

В следующем туре сборная Бельгии 18 ноября на своем поле примет аутсайдера Лихтенштейн. Уэльс в этот же день дома сыграет с Северной Македонией.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 национальных команд.