Левандовски получил травму в расположении сборной Польши

12 октября сборная Польши обыграла Литву в матче 8-го тура отбора на ЧМ-2026 со счетом 2:0. Левандовски провел на поле все 90 минут и записал в свой актив гол.
«У Роберта Левандовски диагностирован разрыв мышцы задней поверхности левого бедра. Он выбыл из строя, и срок его восстановления будет зависеть от прогресса лечения», — говорится в заявлении пресс-службы сине-гранатовых.
По информации AS, Левандовски может пропустить четыре недели.
Сборная Польши занимает второе место в группе G с 13 очками, отставая от лидера Нидерландов на 3 балла. В следующем туре 14 ноября команды сыграют между собой в Варшаве.
Всего в составе сборной Польши Роберт Левандовски провел 161 матч во всех турнирах, в которых забил 87 голов и сделал 36 результативных передач.
В текущем сезоне 37-летний форвард принял участие в 9 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил четыре мяча.
Напомним, 26 октября «Барселона» сыграет в Эль-Класико с мадридским «Реалом» на стадионе «Сантьяго Бернабеу».