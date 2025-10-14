Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Эстония
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.15
П2
3.60
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Боливия
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.83
П2
13.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Турция
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.74
П2
6.11
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Испания
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.02
X
37.00
П2
80.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Ирландия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.50
П2
6.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Португалия
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.44
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Италия
:
Израиль
Все коэффициенты
П1
1.21
X
8.00
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Андорра
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
18.00
X
7.02
П2
1.21
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Латвия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
50.00
X
17.00
П2
1.07

Левандовски получил травму в расположении сборной Польши

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски получил травму в расположении национальной команды, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

12 октября сборная Польши обыграла Литву в матче 8-го тура отбора на ЧМ-2026 со счетом 2:0. Левандовски провел на поле все 90 минут и записал в свой актив гол.

«У Роберта Левандовски диагностирован разрыв мышцы задней поверхности левого бедра. Он выбыл из строя, и срок его восстановления будет зависеть от прогресса лечения», — говорится в заявлении пресс-службы сине-гранатовых.

По информации AS, Левандовски может пропустить четыре недели.

Сборная Польши занимает второе место в группе G с 13 очками, отставая от лидера Нидерландов на 3 балла. В следующем туре 14 ноября команды сыграют между собой в Варшаве.

Всего в составе сборной Польши Роберт Левандовски провел 161 матч во всех турнирах, в которых забил 87 голов и сделал 36 результативных передач.

В текущем сезоне 37-летний форвард принял участие в 9 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил четыре мяча.

Напомним, 26 октября «Барселона» сыграет в Эль-Класико с мадридским «Реалом» на стадионе «Сантьяго Бернабеу».