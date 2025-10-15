Талалаев оценил игру братьев Миранчуков в сборной России

— Я бы не стал сейчас кого-то отмечать персонально. Мне больше понравилось, что уже просматривается командное понимание игры. Органика. Все спорные мячи вырвали наши. Все доигрывали эпизоды до конца. Никто не останавливался. Да, может, кто-то смотрелся чуть ярче, кто-то немного уходил в тень. Но это нормально, когда команда 70 минут действует интенсивно. Все было очень гармонично. Наверное, мне немного не хватало на поле Глушенкова, который вышел на замену только на 64-й минуте.