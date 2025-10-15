Ричмонд
Криштиану Роналду сдержал обещание, данное звезде «Ливерпуля»

Португальский нападающий сдержал слово, данное венгерскому полузащитнику Доминику Собослаи.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В сентябре 2025 года венгерский полузащитник Доминик Собослаи и Криштиану Роналду в капитанских повязках вывели свои сборные на матч кавалификации к чемпионату мира — 2026. По итогам того противостояния Португалия одержала победу со счетом 3:2. Собослаи не смог заполучить заветную футболку Роналду, потому что звездный португалец уже успел отдать ее другому футболисту.

Тогда Криштиану пообещал Доминику, что футболка будет его в следующий раз и 14 октября сдержал слово.

После матча Венгрии и Португалии со счетом 2:2, Роналду отыскал полузащитника и вручил футболку ему. Во время послематчевого интервью Собослаи ответил журналистам, что получил заветную вещь.

Отметим, что в рамках матча восьмого тура квалификации к ЧМ Роналду оформил дубль и принес тем самым ничью своей команде. Собослаи в дополнительное время забил второй гол в ворота Португалии. Первым мячом отметился Салат, открывший счет.

Отметим, что венгр давно восхищался игрой португальца и был знаком с ним задолго до того, как начал играть профессионально. В 2009 году юный Собослаи, которому тогда было всего восемь лет, стоял рядом с Роналду в качестве маскота перед матчем между сборными Португалии и Венгрии.

Португалия
2:2
Первый тайм: 2:1
Венгрия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа F
14.10.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Jose Alvalade
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Марко Росси
Голы
Португалия
Криштиану Роналду
(Нелсон Семеду)
22′
Криштиану Роналду
(Нуну Мендеш)
45+3′
Венгрия
Аттила Салаи
(Доминик Собослаи)
8′
Доминик Собослаи
(Даниэль Лукач)
90+1′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
2
Нелсон Семеду
23
Витор Феррейра Витинья
10
Бернарду Силва
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
19
Нуну Мендеш
78′
14
Нуну Тавареш
8
Бруну Фернандеш
34′
62′
6
Жоау Пальинья
21
Рубен Невеш
62′
11
Жоау Феликс
90′
7
Криштиану Роналду
78′
9
Гонсалу Рамуш
18
Педру Нету
62′
20
Франсишку Консейсау
Венгрия
12
Балаж Тот
7
Лоик Него
10
Доминик Собослаи
19
Барнабаш Варга
20
Роланд Шоллои
6
Вилли Орбан
4
Аттила Салаи
11
Милош Керкез
79′
15
Мартон Дардаи
13
Андраш Шефер
38′
21
Алекс Тот
17
Каллум Стайлс
50′
79′
8
Милан Виталиш
14
Бендегуз Болла
58′
16
Даниэль Лукач
90+5′
Статистика
Португалия
Венгрия
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
20
17
Удары в створ
8
6
Штанги, перекладины
1
1
Угловые
5
4
Фолы
7
12
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Срджан Йованович
(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти