Сборная Марокко сенсационно обыграла Аргентину в финале молодежного ЧМ

Сборная Марокко стала победителем молодежного чемпионата мира по футболу, который проходил в Чили.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В финале марокканцы обыграли команду Аргентины (2:0). Дублем отметился нападающий Яссир Забири (12', 29').

Стоит отметить, что аргентинцы владели мячом 75% игрового времени и нанесли по воротам марокканцев 20 ударов, однако так и не сумели забить ни одного гола.

Сборная Марокко впервые в своей истории стала чемпионом мира среди молодежных команд. «Атласские львы» отобрались на турнир впервые с 2005 года — тогда на молодежном чемпионате мира в Нидерландах они заняли четвертое место.

Аргентина является рекордсменом по количеству побед на молодежных чемпионата мира, завоевав титул шесть раз (1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007). Предыдущим чемпионом была сборная Уругвая, которая не сумела отобраться на этот турнир.

В матче за третье место сборная Колумбии обыграла команду Франции (1:0), став обладателем бронзовых медалей.

Лучшим игроком молодежной чемпионата мира был признан нападающий сборной Марокко Отман Маамма. Автор дубля в финале Яссир Забири стал обладателем «серебряного мяча» как второй лучший игрок турнира. На его счету пять мячей, благодаря чему он с тремя другими футболистами разделил титул лучшего бомбардира чемпионата.

Следующий молодежный чемпионат мира по футболу в 2027 году примут Азербайджан и Узбекистан.