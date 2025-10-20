Сборная Марокко сенсационно обыграла Аргентину в финале молодежного ЧМ

Лучшим игроком молодежной чемпионата мира был признан нападающий сборной Марокко Отман Маамма. Автор дубля в финале Яссир Забири стал обладателем «серебряного мяча» как второй лучший игрок турнира. На его счету пять мячей, благодаря чему он с тремя другими футболистами разделил титул лучшего бомбардира чемпионата.