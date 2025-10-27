Генсек РФС: В ФИФА и УЕФА к нам относятся как к равному партнеру

— Какие у РФС контакты с ФИФА и УЕФА?
— Мы не участвуем в официальных соревнованиях, но коммуникация с ФИФА и УЕФА, как личная, так и официальная, хорошая. Идет взаимодействие по широкому спектру вопросов. Это вопросы развития футбола, инфраструктуры, методики обучения и подготовки специалистов. Мы продолжаем участвовать в разработке регламентов соревнований.
— Но возвращать Россию никто не торопится…
— В одном из интервью Александр Чеферин, кажется, довольно подробно все объяснил. Он сказал, что сам за возвращение России. Но UEFA как организация находится под огромным давлением со стороны различных политических сил как внутри Европы, так и вне ее. И он, к сожалению, ничего с этим не может сделать. К тому же когда международная организация принимает решение о допуске, нужно учитывать вопросы логистики, визового обеспечения.
— Вы даете понять, что в целом у РФС с ними нормальные отношения.
— Доказательство, что к России относятся как к равному партнеру, — это и наше представительство в комитетах FIFA и UEFA. А оно большое по сравнению со многими странами. Недавно президент РФС Александр Дюков вошел в комитет по соревнованиям клубных мужских команд, Полина Юмашева — в комитет по управлению и аудиту, Лариса Захарова — в апелляционный комитет. Я являюсь членом комитета по футбольным технологиям, инновациям и цифровой трансформации. У нас долго не было представителей в этих органах, — сказал Митрофанов в интервью «Коммерсанту».
Сборная России отстранена от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года и с тех пор проводит только товарищеские матчи. В 2025 году подопечные Карпина в товарищеских встречах обыграли Гренаду (5:0), Замбию (5:0), Нигерию (1:1), Беларусь (4:1), Иорданию (0:0), Катар (4:1), Иран (2:1) и Боливию (3:0). В ноябре национальная команда России проведет домашние матчи со сборными Перу и Чили.