Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
12.11
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.01
П2
5.85
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
3
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

Кафанов ответил на недовольство Акинфеева проводами из сборной

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов прокомментировал недовольство вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева проводами из национальной команды. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

6 ноября в продажу вышла автобиография 39-летнего вратаря, в которой он выразил недовольство тем, что его проводили из сборной России 16-секундным роликом на стадионе.

«Проводов он достоин очень больших. Он очень много сделал и для клуба, и для сборной, и для российской вратарской школы. Но когда вратарям предлагают сделать какие-то проводы, это звучит так, как будто его хотят проводить из футбола. Игорю надо играть еще очень долго, поэтому, я думаю, ему некорректно это предлагать», — сказал Кафанов.

Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год. Он провел 111 матчей, в которых пропустил 95 мячей, 48 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. В составе национальной команды Акинфеев становился бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также выходил в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года.

На этой неделе сборная России проведет два товарищеских матча: против Перу (12 ноября) в Санкт-Петербурге и против Чили (15 ноября) в Сочи.