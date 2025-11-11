Кафанов ответил на недовольство Акинфеева проводами из сборной

6 ноября в продажу вышла автобиография 39-летнего вратаря, в которой он выразил недовольство тем, что его проводили из сборной России 16-секундным роликом на стадионе.
«Проводов он достоин очень больших. Он очень много сделал и для клуба, и для сборной, и для российской вратарской школы. Но когда вратарям предлагают сделать какие-то проводы, это звучит так, как будто его хотят проводить из футбола. Игорю надо играть еще очень долго, поэтому, я думаю, ему некорректно это предлагать», — сказал Кафанов.
Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год. Он провел 111 матчей, в которых пропустил 95 мячей, 48 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. В составе национальной команды Акинфеев становился бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также выходил в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года.
На этой неделе сборная России проведет два товарищеских матча: против Перу (12 ноября) в Санкт-Петербурге и против Чили (15 ноября) в Сочи.