Россия — Перу, лидер Запада против «Спартака» в КХЛ: что смотреть сегодня

«Локомотив» лидирует на Западе. Хотя «Торпедо» подобралось вплотную и имеет такое же количество очков, как и у «железнодорожников» (36). На выезде команда Боба Хартли играет на так уверенно как дома. В последнем гостевом матче «Локомотив» уступил «Торпедо» (1:2). Какая команда наберет очки в этой встрече? Ответ узнаем сегодня.