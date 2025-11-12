Ричмонд
Россия — Перу, лидер Запада против «Спартака» в КХЛ: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях среды, 12 ноября, которые стоит посмотреть.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Теннис. Мужчины. Итоговый турнир АТР. Группа Бьорна Борга. Янник Синнер (Италия, 2) — Александр Зверев (Германия, 3)

22:30 Где смотреть: «Кинопоиск», паблик VK.

Во втором туре группового этапа Итогового турнира АТР сыграют вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер и третий номер мирового рейтинга Александр Зверев из Германии.

Счет личных встреч между спортсменами 5−4 в пользу Синнера. В этом году вторая ракетка мира обыграл Зверева в финале Открытого чемпионата Австралии, в финале турнира в Вене и в полуфинале «Мастерса» в Париже.

Синнер и Зверев начали Итоговый с побед. Итальянец был сильнее представителя Канады Феликса Оже-Альяссима. Третья ракетка мира Зверев обыграл Бена Шелтона из США. Синнер приехал в Турин защищать титул и не намерен давать осечку даже на групповом этапе. Кто окажется сильнее сегодня? Ответ узнаем совсем скоро.

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Спартак» — «Локомотив»

19:10 Где смотреть: «Кинопоиск».

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 11, 12.11.2025, 19:30
Спартак
-
Локомотив
-

Московский «Спартак» на своей площадке примет действующего обладателя Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Спартак» начал трехматчевую домашнюю серию с уверенной победы над «Сибирью» (6:3). На этот раз к ним в гости приедет сильный соперник в лице «Локомотива». Подопечные Алексея Жамнова уже проигрывали ярославцам в этом сезоне (2:5) и хотят взять реванш.

«Локомотив» лидирует на Западе. Хотя «Торпедо» подобралось вплотную и имеет такое же количество очков, как и у «железнодорожников» (36). На выезде команда Боба Хартли играет на так уверенно как дома. В последнем гостевом матче «Локомотив» уступил «Торпедо» (1:2). Какая команда наберет очки в этой встрече? Ответ узнаем сегодня.

Футбол. Товарищеский матч. Россия — Перу

20:00 Где смотреть: Okko Спорт.

Сборная России под руководством Валерия Карпина проведет товарищеский матч с Перу в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».

Национальная команда России в 2025 году обыграла Гренаду (5:0), Замбию (5:0), Нигерию (1:1), Беларусь (4:1), Иорданию (0:0), Катар (4:1), Иран (2:1) и Боливию (3:0).

Последнее поражение подопечные Валерия Карпина потерпели 11 сентября 2023 года. Тогда российские футболисты, выступая резервным составом не справились с Египтом U23 (1:2).

Сборная Перу в XXI веке только один раз пробилась в финальную часть чемпионата мира. Это произошло на ЧМ-2018, который проходил в России. Перуанцы набрали три очка и не смогли выйти из группы.

На отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года от Южной Америки национальная команда Перу заняла одно из последних мест в таблице и не примет участия в финальной стадии мирового первенства.

Российские футболисты являются фаворитами встречи с Перу. Болельщики в Санкт-Петербурге ждут голы и победу от России.

