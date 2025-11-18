Ричмонд
Женская сборная России проведет два матча с КНДР в ноябре

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила о проведении двух товарищеских матчах женской национальной команды с КНДР в ноябре.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

Женская сборная России отправится на сборы в Пхеньян. Они пройдут с С 22 ноября по 2 декабря. Товарищеские матчи состоятся 27 ноября и 30 ноября.

Последний раз сборные встречались в Москве в июле 2024 года. Тогда россиянки в первом матче уступили со счетом 0:3. Вторая игра завершилась вничью (0:0).

Сборная КНДР занимает 10‑е место в рейтинге ФИФА. Она является трехкратным чемпионом Азии и трехкратным победителем футбольного турнира на Азиатских играх.

Сборная России располагается на 28-м месте в рейтинге ФИФА.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований под эгидой организаций из-за ситуации на Украине. С тех пор национальные команды вынуждены проводить лишь товарищеские встречи.

Женская сборная России в 2025 году провела девять матчей. Футболистки одержали победы над Таиландом (3:1), Индией (2:0), Иорданией (3:0), Сербией (3:0), Северной Македонией (2:0 и 5:0). Также россиянки обыграли московские «Динамо» (3:0) и «Спартак» (1:0). Единственное поражение команда потерпела от ЦСКА (0:3).